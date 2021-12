Vận hành Cổng thông tin điện tử về phòng chống tin nhắn, cuộc gọi rác

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa vào vận hành chính thức Cổng thông tin điện tử phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác tại địa chỉ chongthurac.vn.

Việc xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, nhằm mục đích đẩy mạnh truyền thông, cung cấp, phổ biến kịp thời, chính xác các thông tin liên quan đến hoạt động phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác theo quy định tại Nghị định 91 ngày 14-8-2020 của Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Cổng thông tin điện tử gồm 6 chuyên mục chính, bao gồm: Tin tức; Quản lý tên định danh; Phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác; Đăng ký danh sách không quảng cáo (Đăng ký DNC); Quản lý danh sách đen địa chỉ IP và hỗ trợ.

Tại Cổng thông tin điện tử, VNCERT/CC hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thủ tục cấp tên định danh và tra cứu tên định danh đã được cấp/khai báo trên website. Việc bổ sung chức năng tra cứu tên định danh trên website là một điểm mới nổi bật, giúp các tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu trực tuyến các tên định danh do Cục An toàn thông tin cấp hoặc do các nhà mạng khai báo. Giai đoạn trước, Cục An toàn thông tin mới chỉ cho phép các tổ chức, cá nhân tra cứu thông qua SMS. Còn hiện nay, trên Cổng thông tin điện tử phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác tại địa chỉ chongthurac.vn, các cá nhân, tổ chức đã có thể tra cứu tên định danh ở mục “Quản lý tên định danh”.

Cổng thông tin điện tử này cũng sẽ đăng tải thông tin chỉ đạo điều hành; truyền thông cảnh báo tình trạng tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo, thư điện tử rác; hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt; giải pháp công nghệ… liên quan đến công tác phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; cập nhật, công bố danh sách IP/dải IP phát tán tin nhắn rác hoặc lạm dụng phát tán tin nhắn rác.

Cũng theo thông tin từ VNCERT/CC, tính đến tháng 10, trên hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác 5656 đã ghi nhận 30.270 lượt phản ánh tin nhắn rác (giảm 36,5% so với cùng kỳ 10 tháng đầu năm 2020), số tin nhắn rác chặn được là 327 triệu tin (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020)./.

PV