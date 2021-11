Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Nam Trực

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2021), sáng 14-11, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Hồng Tiến, xã Nam Hồng (huyện Nam Trực). Cùng dự có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của khu dân cư Hồng Tiến, xã Nam Hồng (Nam Trực).

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân khu dân cư Hồng Tiến đã ôn lại lịch sử 91 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Khu dân cư Hồng Tiến có 166 hộ gia đình với 546 nhân khẩu, trong những năm qua, cán bộ và nhân dân khu dân cư đã phát huy truyền thống đoàn kết, luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ các cấp phát động đã đạt những kết quả tích cực.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà Khu dân cư Hồng Tiến.

Đến nay diện mạo khu dân cư Hồng Tiến ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%; là xóm đầu tiên của xã Nam Hồng được công nhận là Khu dân cư văn hóa NTM. Đặc biệt thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, bà con nhân dân khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tuyên truyền vận động và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình văn hóa tiêu biểu của khu dân cư Hồng Tiến, xã Nam Hồng.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho Khu dân cư Hồng Tiến.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư Hồng Tiến đồng thời biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng NTM của khu dân cư Hồng Tiến nói riêng và của tỉnh Nam Định nói chung

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong rằng thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Nam Định và khu dân cư Hồng Tiến tiếp tục phát động đợt thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đánh giá lại các chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết, góp phẩn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phòng chống dịch COVID-19 và Nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chung tay góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; tiếp tục nâng cao dân trí, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, tạo nguồn lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của tỉnh và đất nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội,đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua, cuộc vận động, xây dựng khu dân khu kiểu mẫu, tiêu biểu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thống chính trị vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã trao tặng 46 suất quà cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Nam Hồng; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho khu dân cư Hồng Tiến./.

Tin: Thu Thủy

Ảnh: Thanh Tuấn