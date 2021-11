Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch vụ đông xuân năm 2021-2022 các tỉnh phía Bắc

Sáng 9-11, Bộ NN và PTNT đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2021, triển khai sản xuất vụ đông xuân năm 2021-2022.

Theo đánh giá của Bộ NN và PTNT, sản xuất vụ đông xuân năm 2020-2021 các tỉnh phía Bắc giành thắng lợi cả về năng suất, giá trị, lợi nhuận. Tổng diện tích gieo cấy lúa đạt 1.087 nghìn ha, năng suất đạt 64,2 tạ/ha, tăng 1,6 tạ/ha so với vụ đông xuân 2019-2020. Sản lượng toàn miền Bắc đạt 6,983 triệu tấn, tăng 104 nghìn tấn so với cùng kỳ năm trước. Một số tỉnh có nhiều diện tích lúa chất lượng cao là: Nam Định 62 nghìn ha, Hưng Yên 19 nghìn ha. Tính chung năng suất lúa cả năm của các tỉnh phía Bắc ước đạt 58,2 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha; sản lượng ước đạt 13,418 triệu tấn, tăng 233 nghìn tấn so với năm 2020. Diện tích gieo trồng các loại rau màu vụ đông xuân, hè thu và vụ mùa đạt khoảng 985 nghìn tấn, tăng 9.000 tấn so với cùng kỳ.

Hầu hết các địa phương đều xác định vụ đông là vụ chính, chú trọng đa dạng hóa các loại cây rau màu có thị trường tiêu thụ và mang lại nguồn thu nhập cao cho người sản xuất. Tính đến đầu tháng 11-2021, toàn vùng đã gieo trồng được 280 nghìn ha, đạt 70% kế hoạch; trong đó vùng đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc gieo trồng được 214 nghìn ha, bằng 72% kế hoạch…

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng ENSO trong trạng thái La Nina sẽ tiếp tục duy trì cường độ yếu đến hết năm nay; không khí lạnh tăng cường tần suất, rét đậm, rét hại có thể xảy ra sớm, thiếu hụt nguồn nước… Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân. Theo kế hoạch vụ đông xuân 2021-2022, toàn miền gieo cấy 1,081 triệu ha lúa; gieo trồng 543 nghìn ha rau màu, tăng khoảng 8.000ha so với cùng kỳ năm ngoái…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Lê Quốc Doanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Nông nghiệp và các tỉnh, thành phố phía Bắc đạt được trong năm 2021, đồng thời đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất; bám sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo thời vụ gieo cấy, cơ cấu giống phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, đảm bảo tính tích hợp theo chuỗi với sản xuất vụ mùa và vụ đông. Tập trung nguồn lực để gieo trồng hết diện tích theo kế hoạch. Đối với diện tích lúa đông xuân, tùy theo thời gian sinh trưởng của từng giống, điều kiện thực tế của địa phương, các tỉnh, thành phố bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp theo nguyên tắc bảo đảm lúa phân hóa đòng và trỗ thuận lợi, tránh rét “Nàng Bân” và tạo thuận lợi cho gieo cấy vụ mùa. Đối với sản xuất rau màu, các địa phương tiếp tục thực hiện chuyển đổi diện tích cấy lúa ở chân cao, khó tưới sang gieo trồng các cây rau màu; tập trung sản xuất theo “tín hiệu” thị trường, áp dụng phương pháp sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc, bảo vệ các loại cây trồng vụ đông, đảm bảo đủ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới./.

Văn Đại