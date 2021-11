Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Thanh tra tỉnh nhân ngày truyền thống

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23-11-1945 - 23-11-2021), sáng 22-11, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Thanh tra tỉnh. Cùng đi với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng Thanh tra tỉnh lẵng hoa tươi thắm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy vui mừng thông báo với cán bộ, công chức, người lao động Thanh tra tỉnh về những kết quả nổi bật của tỉnh đã đạt được từ đầu năm đến nay. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, song dưới sự lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của chính quyền các cấp, hoạt động quyết liệt của các sở, ngành, đoàn thể cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Tỉnh ta đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh và chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt với COVID-19 trong tình hình mới; triển khai kịp thời, an toàn, hiệu quả công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển ở mức tăng trưởng khá; trong đó, tổng sản phẩm GRDP ước tăng từ 7,7 đến 8,2%; thu ngân sách đạt 6.325 tỷ đồng, vượt 11% dự toán giao. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu; đến nay đã có 78/204 bằng 38% số xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Trong thành tích chung của tỉnh có sự đóng góp không nhỏ công sức, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức, lao động ngành Thanh tra tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm công tác Thanh tra tỉnh nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống. Đồng chí đề nghị, thời gian tới ngành Thanh tra tỉnh nói chung, Thanh tra tỉnh nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực... đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Đinh Ngọc Văn đã thay mặt đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm chăm lo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như cá nhân đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với ngành; đồng thời xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trước mắt là sớm hoàn thành các chương trình, kế hoạch Thanh tra đã đề ra trong năm 2021./.

Tin, ảnh: Xuân Thu