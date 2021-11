Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước và Quân chủng Hải quân về làm việc tại tỉnh ta

Chiều 30-11, Đoàn công tác do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước và Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân về thăm tỉnh ta. Tham gia đoàn có lãnh đạo Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã nêu khái quát một số tình hình của tỉnh trong thời gian qua, trong đó, UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện “mục tiêu kép” vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội vừa triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng bởi đại dịch COVID-19 song kinh tế của tỉnh vẫn có sự khởi sắc, tổng sản phẩm GRDP ước tăng từ 7,7% đến 8,2%; một số lĩnh vực duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ và cao hơn bình quân chung của cả nước. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu, đến nay Nam Định đã có 78/204 (38%) xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhiều chương trình, dự án được khởi động xây dựng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển. Ngành Giáo dục tiếp tục đạt kết quả cao, đứng thứ 2 toàn quốc về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021; An sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cảm ơn tình cảm của các đồng chí trong đoàn công tác và mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Nam Định trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giáo dục và đào tạo.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân trao tặng tỉnh mô hình “Cột mốc Trường Sa”.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả đạt được của tỉnh Nam Định trong những năm qua. Đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội đã có những bước chuyển tích cực, nhất là trên các lĩnh vực thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; đảm bảo tốt các điều kiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước; công tác kiểm soát đầu tư công; hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Các đồng chí cũng chia sẻ niềm vinh dự được sinh ra, lớn lên và học tập tại Nam Định nên cũng mong muốn đóng góp một phần công sức để xây dựng Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trao tặng 10 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (thành phố Nam Định).

Nhân dịp này, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân trao tặng tỉnh mô hình “Cột mốc Trường Sa” và “Tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ”. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã trao tặng 10 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (thành phố Nam Định).

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn