Thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2 để khoanh vùng dập dịch kịp thời

Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2021, ngay khi nhận được báo cáo của Sở Y tế, thành phố Nam Định về các trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở phường Lộc Hạ. Tại trụ sở UBND Thành phố Nam Định, đồng chí Phạm Gia Túc Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để bàn, triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Tham dự cuộc họp có đồng chí Thủ trưởng các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND và lãnh đạo các phòng, ban liên quan của thành phố Nam Định. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố Nam Định báo cáo, ý kiến của các đại biểu và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Đảng bộ, chính quyền thành phố Nam Định, ngành Y tế, Công an, Quân sự đã kịp thời vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt, xử lý, khoanh vùng, cách ly, thần tốc truy vết, lập danh sách các trường hợp liên quan đến các ca bệnh COVID-19 để triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát dịch bệnh. Thống nhất nhận định, đánh giá đây là ổ dịch rất phức tạp, một số ca bệnh có liên quan đến nhiều địa điểm tập trung đông người như trường học, siêu thị, nhà hàng, công ty... đã có nhiều trường hợp tiếp xúc gần, gây khó khăn cho công tác truy vết, khoanh vùng và dập dịch.

Qua phát sinh ca nhiễm trong cộng đồng, cho thấy công tác quản lý, giám sát các trường hợp đi về từ vùng có dịch thiếu chặt chẽ, chưa theo quy định; việc quản lý thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh còn chưa tốt.

Để nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh, với phương châm phòng, chống dịch phải được ưu tiên hàng đầu, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết; UBND tỉnh yêu cầu thành phố Nam Định, các Sở, ban, ngành có liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ cấp bách sau:

1. Thành phố Nam Định huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo các cấp, các ngành của thành phố bình tĩnh, sáng tạo, bản lĩnh, nhưng phải khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm "phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, truy vết thần tốc, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, không để dịch lây lan ra diện rộng".

2. Phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng từng thành viên, cơ quan, đơn vị theo hướng:

- Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, kiểm soát chặt chẽ tại vùng thiết lập cách ly, phong tỏa; thần tốc truy vết phân loại các trường hợp là F1, F2.

- Quân sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý các khu cách ly tập trung; phối hợp đảm bảo tại các vùng cách ly, phong tỏa.

- Y tế hướng dẫn phân loại F1, F2, thực hiện việc xét nghiệm, cách ly y tế...

3. Thành phố Nam Định chỉ đạo các lực lượng chức năng thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2 để thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định; khẩn trương xác định nguồn lây bệnh để từ đó có các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả nhất, sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

4. Về xét nghiệm:

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Thành phố Nam Định đánh giá các khu vực nguy cơ theo yếu tố dịch tễ và quyết định xét nghiệm tầm soát trên diện rộng.

- Trước mắt, tổ chức xét nghiệm tầm soát toàn bộ người dân của 5 phường Lộc Hạ, Thống Nhất, Hạ Long, Lộc Vượng và Nguyễn Du. Các phường, xã khác tổ chức xét nghiệm tầm soát xác suất.

- Tổ chức xét nghiệm toàn bộ học sinh, giáo viên, người lao động của Trường THCS Trần Bích San và Trường THPT Trần Hưng Đạo. Tất cả các trường học phổ thông, mầm non khác trên địa bàn thành phố được xét nghiệm tầm soát xác suất.

- Tổ chức xét nghiệm tầm soát xác suất ở những địa điểm tập trung đông người như chợ dân sinh, trung tâm thương mại, siêu thị...

- Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thành phố Nam Định và các đơn vị liên quan yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp có đông công nhân định kỳ hàng tuần xét nghiệm tầm soát xác suất theo quy định.

5. Thành phố Nam Định chỉ đạo các xã, phường, các lực lượng chức năng, tổ COVID cộng đồng tiếp tục thực hiện rà soát tất cả những người đi về từ các địa phương có số ca mắc cao, như: thành phố Phủ Lý, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An...; tăng cường, chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những điểm có người về từ các địa bàn trên và các địa bàn dịch cấp độ 3, 4; các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19.

6. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm, tạm thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cao hơn cấp độ 2 (vùng vàng) đối với toàn bộ thành phố Nam Định và cấp độ 4 (vùng đỏ) đối với toàn bộ phường Lộc Hạ.

- UBND thành phố tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ, du lịch... theo các chỉ đạo của UBND tỉnh đã ban hành đang có hiệu lực.

- Yêu cầu tất cả các nhà hàng, quán ăn được hoạt động tối đa đến 22h00 hàng ngày.

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải có mã QR-Code và yêu cầu tất cả người khi ra, vào phải thực hiện quét mã QR-Code. UBND thành phố thực hiện việc kiểm tra, xử lý nghiêm, yêu cầu dừng hoạt động của các đơn vị nếu không có mã QR-Code.

- Các cơ sở tôn giáo được hoạt động nhưng hạn chế số người tham gia cùng một thời điểm.

7. Sở Y tế hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế để triển khai thực hiện công tác xét nghiệm tầm soát trên diện rộng.

8. Về tiêm chủng: Ưu tiên phân bổ vắc xin cho thành phố. Sở Y tế, Thành phố Nam Định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho nhân dân, đảm bảo công tác phòng, chống dịch, hoàn thành tiêm mũi 1 trước 7/11 và mũi 2 trước 31/12/2021 cho người dân thành phố từ 18 tuổi trở lên.

9. UBND thành phố Nam Định, Sở Y tế rà soát lại kịch bản phòng, chống dịch và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cách ly, điều trị theo hướng cao hơn, rộng hơn đáp ứng từng cấp độ diễn biến tình hình dịch bệnh của thành phố và của tỉnh.

10. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh.

11. Sở Y tế, UBND thành phố Nam Định khẩn trương xác định, phân loại cấp độ dịch của các xã, phường theo Kế hoạch 120/KH-UBND ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Báo cáo Bộ Y tế và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

12. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa, nhất là tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và đội thông tin lưu động về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch để người dân hiểu rõ, không hoang mang lo lắng, tin tưởng và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, vì sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng. Đề nghị nhân dân ai tiếp xúc gần với các ca mắc COVID-19 và các trường hợp liên quan thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan y tế. Yêu cầu các trường hợp ho, sốt, khó thở, mất vị giác... phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn và xử lý theo quy định.

13. Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan yêu cầu các doanh nghiệp thường xuyên rà soát kế hoạch triển khai các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

14. Chế độ thông tin báo cáo: Thành phố Nam Định thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh, Sở Y tế, Công an, Quân sự các vấn đề nảy sinh để kịp thời giải quyết.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan, thành phố Nam Định nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.