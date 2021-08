Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

Sáng 9-8, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức họp triển khai nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2021. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; lãnh đạo các huyện Trực Ninh, Vụ Bản, Nghĩa Hưng, Hải Hậu và thành phố Nam Định.

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh năm 2021.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban TVTU và Thông báo phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh năm 2021.

Hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh báo cáo tóm tắt quy trình diễn tập; thông báo một số mốc thời gian chính trong công tác chuẩn bị và thực hành luyện tập, diễn tập KVPT tỉnh năm 2021. Theo đó, cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2021 sẽ diễn ra ở một số địa phương trong thời gian 2,5 ngày vào khoảng cuối tháng 11-2021 với 6 vấn đề huấn luyện, các phương án diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh. Mục đích của cuộc diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và cụ thể hoá Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị định của Chính phủ về xây dựng và hoạt động của KVPT; Luật Quốc phòng; thiết quân luật, giới nghiêm; công tác phối hợp giữa Bộ Công an - Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; năng lực làm tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến. Thông qua diễn tập để kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh; bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng công trình quốc phòng trong KVPT.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh phát biểu Kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Diễn tập KVPT tỉnh, huyện Trực Ninh và thành phố Nam Định năm 2021 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là chỉ tiêu được xác định trong văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX được tiến hành đồng thời với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống đại dịch COVID-19. Cuộc diễn tập có nhiều nội dung, lực lượng, phương tiện tham gia; quy mô diễn tập lớn, trên không gian rộng từ thành phố Nam Định đến các huyện Vụ Bản, Trực Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng...; đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành phải thường xuyên, liên tục; công tác chuẩn bị đầy đủ, cụ thể và diễn tập phải đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập cần quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức diễn tập KVPT tỉnh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, cần chủ động vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập; thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo theo quy định. Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập; bám sát và tiếp thu chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 để báo cáo Ban TVTU, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập đúng quy định. Chủ trì liên hệ với Học viện Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tập huấn, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện Trực Ninh, thành phố Nam Định xây dựng văn kiện, làm công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. Cử phái viên tham gia hướng dẫn nội dung tập cho các đồng chí trong các khung diễn tập; phối hợp với lực lượng của Quân khu 3, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan huy động lực lượng, phương tiện tham gia huấn luyện, xây dựng, thiết bị các khu vực và thực hành diễn tập; thường xuyên tổng hợp kết quả công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập báo cáo Ban chỉ đạo diễn tập của Quân khu và của tỉnh. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo diễn tập phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung diễn tập chu đáo, tuyệt đối an toàn. Quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập có vướng mắc phát sinh, các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp tháo gỡ theo quan điểm phát huy nội lực là chính, không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên; lấy chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ là thước đo, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn