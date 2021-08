HĐND huyện Trực Ninh khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ hai

Ngày 6-8, HĐND huyện Trực Ninh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ hai. Các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí TUV: Mai Thanh Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Trực Ninh đều đạt trên 50% kế hoạch. Huyện đã hoàn thành cây vụ đông với diện tích 643ha, bằng 94,5% so với cùng kỳ, cây màu xuân với diện tích 864,4ha, bằng 97,9% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản khai thác, nuôi trồng 4.297 tấn, bằng 106,1% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 4.040 tỷ đồng, bằng 108,5% so với cùng kỳ và đạt 48,3% kế hoạch; giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 115 triệu USD, bằng 92,7% so với cùng kỳ, đạt 35,3% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 144,0 tỷ đồng, đạt 41,2% dự toán. Đến nay, 10 xã, thị trấn của huyện xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2020 đã được đoàn thẩm định của tỉnh công nhận đạt các tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, huyện đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống COVID-19, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

6 tháng cuối năm 2021, huyện Trực Ninh tập trung chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó đôn đốc tiến độ xây dựng nhà máy nước sạch thị trấn Ninh Cường. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý sử dụng quỹ đất công hiệu quả, đúng pháp luật. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về huyện đầu tư phát triển sản xuất...

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện cần bám sát các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của tỉnh để xây dựng nghị quyết, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội sát với tình hình thực tế. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoàn chỉnh và quản lý tốt các quy hoạch cấp huyện. Đẩy mạnh kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, tạo việc làm cho nhân dân, tăng thu ngân sách ở địa phương. Tập trung công tác phòng, chống lụt bão, đảm bảo sản xuất vụ mùa cho nhân dân; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là các tiêu chí thu nhập, môi trường, an ninh trật tự. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, quy hoạch, môi trường, giải phóng mặt bằng. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Văn Huỳnh