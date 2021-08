Hải Hậu diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp

Sáng 21-8, tại Công ty cổ phần May Sông Hồng, thuộc Cụm công nghiệp Hải Phương, UBND huyện Hải Hậu đã tổ chức diễn tập triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch COVID-19. Tham gia cuộc diễn tập có các lực lượng cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện, Công an, Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện; xã Hải Phương và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Nhân viên y tế huyện thực hành kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp F1, 2, 3.

Tình huống diễn tập đặt ra gồm phần 1: Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp; Phần 2 là xử lý tình huống khi phát hiện ca nghi nhiễm dương tính với SARS-CoV-2 trong xưởng sản xuất. Theo đó, sau khi phát hiện ca nghi nhiễm, Quản đốc xưởng báo cáo Giám đốc công ty, đề nghị y tế xuống kiểm tra thân nhiệt, bảo vệ công ty triển khai khoanh vùng xưởng sản xuất có người nghi nhiễm bệnh; Công ty báo cáo chính quyền địa phương đề nghị hỗ trợ chống dịch. Nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Hải Phương hội ý nhanh, báo cáo lãnh đạo huyện và cử lực lượng xuống bảo đảm an ninh trật tự, đo thân nhiệt những người liên quan… Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện họp khẩn, triển khai các biện pháp cấp bách cho lực lượng chuyên trách. Cử lực lượng Y tế huyện xuống doanh nghiệp phun khử khuẩn toàn bộ công ty, tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, sàng lọc, đưa bệnh nhân đi điều trị, đưa người nghi nhiễm đi cách ly; xử lý rác thải, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an huyện phối hợp với UBND xã, bảo vệ công ty… phong tỏa, chốt chặn, bảo đảm an ninh trật tự, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Lực lượng Quân sự huyện kích hoạt các khu cách ly tập trung và quản lý người nghi nhiễm bệnh, phối hợp đưa mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm. Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo Công đoàn Công ty tuyên truyền, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Thông qua cuộc diễn tập giúp địa phương và các doanh nghiệp rà soát các phương án, chủ động đối phó với dịch bệnh từ xa; thống nhất nội dung, nâng cao trình độ tổ chức, điều hành công tác chống dịch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện và các xã, thị trấn; các bước xử lý khi xảy ra tình huống dịch bệnh trong doanh nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tính chủ động trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp có đông công nhân./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn