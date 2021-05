Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 19 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, cùng tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí đại diện các Sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Vừa qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp; tỉnh ta đã ghi nhận 6 trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng đồng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tập trung cao độ triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; bình tĩnh, sáng tạo thực hiện hiệu quả chiến lược “phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng”, các vùng có dịch bệnh được khoanh gọn, phân loại theo mức độ nguy cơ để giãn cách xã hội đảm bảo vừa kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, vừa tránh tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Đến nay các vùng có dịch bệnh cơ bản được khống chế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và lực lượng chức năng, đặc biệt các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân sự và các huyện Trực Ninh, Giao Thủy, Ý Yên.

Trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh vẫn luôn thường trực, nhất là trong 10 ngày tới. UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và kêu gọi toàn thể người dân trong tỉnh tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, song cũng không được hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh thiếu kiên trì, bản lĩnh dẫn đến xử lý cực đoan, không phù hợp, kém hiệu quả làm xáo trộn trong cộng đồng, xã hội và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 07/5/2021, Thông báo số 73/TB- UBND ngày 10/5/2021, Thông báo số 77/TB-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhất là qua hệ thống loa tuyền thanh của xã, phường, thị trấn và đội thông tin lưu động về tình hình dịch Covid-19, các biện pháp về phòng, chống dịch để nhân dân không hoang mang, lo sợ, tuyệt đối tin tưởng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện công tác phòng, chống dịch, đảm bảo yêu cầu phòng dịch từ xa, từ sớm, từ khi chưa có dịch nhất là đối với các nơi có nguy cơ cao như: các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, chợ dân sinh, nơi thường xuyên có tụ tập đông người... Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

4. Về thực hiện rà soát, truy vết và cách ly:

- Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, truy vết, theo dõi chặt chẽ các trường hợp từng đến các địa điểm theo Thông báo khẩn của Bộ Y tế; các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, hoặc nghi ngờ mắc bệnh; các trường hợp đi về từ vùng có dịch theo phương châm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”.

- UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các thôn, xóm, tổ dân phố, tổ COVID-19 cộng đồng theo dõi, kiểm soát chặt chẽ nhân khẩu, phối hợp với ngành Y tế thực hiện nghiêm việc quản lý các trường hợp cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe, các trường hợp sau khi kết thúc cách ly tập trung theo quy định.

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục vận hành hiệu quả các cơ sở cách ly tập trung; cơ sở cách ly tại khách sạn đảm bảo tuyệt đối an toàn; thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 tại Công điện số 599/CĐ-BCĐ, 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện đảm bảo năng lực cách ly theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

5. Quản lý lao động làm việc ở tỉnh ngoài trở về địa phương:

Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Y tế, các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 277/UBND-VP7 ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh; tập trung rà soát, lập danh sách, phân loại tất cả các trường hợp là chuyên gia, người lao động làm việc ở tỉnh ngoài trở về địa phương, nhất là từ các tỉnh có tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp (như: Bắc Giang, Bắc Ninh...) để theo dõi, khai báo y tế, kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

6. Thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và các khu, cụm công nghiệp

- Các Sở, ngành, các huyện, thành phố tập trung triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh doanh và khu, cụm công nghiệp đã phê duyệt. Thường xuyên cập nhật tình hình, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các huyện, thành phố hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhất là cơ sở có sử dụng nhiều lao động ngoài khu, cụm công nghiệp phải xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch bệnh, trong đó chuẩn bị các điều kiện cách ly tại chỗ với quy mô lớn để sẵn sàng ứng phó các tình huống dịch bệnh.

- Sở Y tế phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, mua test nhanh xét nghiệm COVID-19 tự trả kinh phí và hỗ trợ các nghiệp vụ y tế cần thiết.

7. Phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

- Các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ, tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn then chốt từ nay đến ngày bầu cử và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

- Tiến hành rà soát lại toàn bộ công việc để chuẩn bị chu đáo và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử.

- Bám sát nội dung hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia để triển khai các phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho cuộc bầu cử, như: Tổ chức xét nghiệm đối với các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND và cán bộ làm công tác bầu cử; phân bổ hợp lý thời gian cử tri đi bỏ phiếu tránh tập trung đông người; thực hiện 5K; phương án bỏ phiếu đối với cử tri làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, cử tri trong vùng thiết lập phong tỏa, trường hợp cách ly y tế... và các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

8. Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính rà soát trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ cách ly, điều trị, xét nghiệm để có phương án mua bổ sung đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu hiện tại và chuẩn bị sẵn sàng với mọi tình huống của dịch bệnh. Việc mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm thực hiện theo quy định hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

9. Bên cạnh công tác phòng, chống dịch; các Sở, ban, ngành; huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo duy trì phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./.