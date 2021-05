Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong các khu, cụm công nghiệp

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước diễn biến nhanh và phức tạp, sáng 26-5, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì họp BCĐ tiếp tục triển khai tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID- 19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo tại cuộc họp, từ 27-4-2021 đến nay, tỉnh ta đã ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại các huyện: Trực Ninh, Ý Yên và Giao Thủy. UBND tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo các huyện triển khai các biện pháp phòng chống cấp bách, kịp thời đáp ứng tình hình dịch tại địa phương. UBND tỉnh đã quyết định gỡ bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) kể từ 0h00 ngày 22-5-2021. Đối với tổ dân phố Tây Kênh thị trấn Cổ Lễ, tiếp tục thực hiện khoanh vùng cách ly theo quyết định của UBND huyện Trực Ninh. Các huyện Ý Yên và Giao Thủy tiếp tục duy trì giãn cách xã hội theo các Chỉ thị số 15, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các thôn, xóm có xuất hiện ca bệnh COVID-19; có lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 80/TB-UBND ngày 20-5-2021. BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các huyện và các khu công nghiệp (KCN). Ngành Y tế phối hợp với ngành Công an, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, truy vết, quản lý chặt chẽ các trường hợp từng đi/đến các địa điểm có nguy cơ cao theo thông báo của Bộ Y tế.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị chỉ đạo: Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh ta cơ bản đã được kiểm soát, khống chế. Các ngành, các địa phương đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, trong đó làm tốt công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, an toàn. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 tại KCN của một số tỉnh diễn biến rất nhanh, vô cùng phức tạp, khó lường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ quốc gia, bộ, ngành Trung ương; Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch trên tinh thần chủ động, năng động. Giao Ban quản lý các KCN tỉnh, các ngành LĐ-TB và XH, Công an, Y tế và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các KCN, nhà máy, xí nghiệp có đông lao động về việc thực hiện các biện pháp phòng dịch; hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật phần mềm bản đồ số dịch tễ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Bắt buộc các doanh nghiệp trong KCN, doanh nghiệp có đông người lao động phải khai báo y tế. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban quản lý các KCN tỉnh và các ngành chức năng tổ chức diễn tập phương án khi có tình huống dịch bệnh xảy ra tại doanh nghiệp. Ngành Công an và các địa phương tiếp tục tăng cường quản lý nhân khẩu, nhất là những người đi/đến từ vùng có dịch về địa phương. Ngành Y tế theo dõi sát tình hình tại các huyện Trực Ninh, Giao Thủy và Ý Yên; hướng dẫn các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, quản lý các trường hợp cách ly y tế và các trường hợp sau khi cách ly y tế tập trung. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế; có kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 theo tiến độ. Các huyện, thành phố, các ngành theo chức năng nhiệm vụ tăng cường kiểm tra công tác tác phòng chống dịch, nhất là tại các KCN, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp lớn trên địa bàn./.

Tin, ảnh: Minh Tân