Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Vụ Bản

Sáng 27-5, đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã làm việc với Huyện uỷ Vụ Bản về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; 5 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Đền Liệt sĩ huyện Vụ Bản.

Trước giờ làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ huyện Vụ Bản.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Vụ Bản đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; 5 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và công tác phòng, chống dịch COVID-19 của huyện. Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 bùng phát khó lường đã ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội nhưng bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII được thực hiện sâu sát, nghiêm túc, đúng yêu cầu đề ra. Chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đảm bảo an toàn, đúng luật, số lượng cử tri đi bầu đạt cao, tỷ lệ trúng cử cao, cơ bản đảm bảo cơ cấu. Bên cạnh đó huyện tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt 5.850 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ; 5 tháng đầu năm 2021 đạt 2.740 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch cả năm. Đến nay, toàn huyện có 9 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 13 thôn, xóm được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân chủ động thực hiện thúc đẩy phát triển kinh tế - vừa phòng chống dịch hiệu quả; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; yêu cầu đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là với phương châm chống dịch như chống giặc; đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân, sẵn sàng các kịch bản, phương án đảm bảo đáp ứng các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Hiện tại tính đến 10h ngày 26-5-2021, toàn huyện có 7 trường hợp F1 hiện cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện; 360 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà, 1.331 trường hợp F3 hiện đang theo dõi sức khỏe tại nhà và không có trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Thời gian tới, huyện Vụ Bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch; tập trung lãnh đạo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh, gọn lúa, cây màu vụ xuân; triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ hè thu năm 2021. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Kiểm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm Công ty Dệt Bảo Minh tại Khu công nghiệp Bảo Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vụ Bản đã nỗ lực phấn đấu trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, phòng chống dịch COVID-19 và xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Vụ Bản là vùng đất cổ, có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, huyện cần đặc biệt quan tâm giữ gìn, bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt"; đồng thời tích cực quảng bá hình ảnh của huyện trong nước, quốc tế và coi đây là nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực; trước mắt, tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh của quê hương về vị trí địa lý, giao thông để phát triển công nghiệp, du lịch và dịch vụ; đẩy mạnh thu hút đầu tư, chú trọng những doanh nghiệp công nghệ cao, ít ảnh hưởng tới môi trường và phù hợp với phát triển của huyện. Tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nâng cao đời sống nhân dân. Quan tâm củng cố quốc phòng an ninh; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Đối với các đề xuất kiến nghị của huyện Vụ Bản, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh nghiên cứu xem xét giải quyết./.

Tin, ảnh: Trần Văn Trọng