Triển khai nhiệm vụ giao thông vận tải trọng tâm quý II

Ngày 1-4, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2021.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông, trong quý 1-2021 dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của Bộ GTVT và các bộ, ngành Trung ương, Sở GTVT đã tập trung chỉ đạo, điều hành, tăng cường quản lý trong các lĩnh vực chuyên môn; tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đoàn kết, nỗ lực khắc phục các khó khăn, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn và trong công tác phòng dịch COVID-19; thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh; chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh. Văn phòng Ban ATGT tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự ATGT, cấp phát 3.000 sách cẩm nang và 1.200 logo về phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia. Trong quý I, lực lượng Thanh tra Giao thông đã thực hiện 550 lượt kiểm tra, lập 19 biên bản xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền trên 107 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 6 trường hợp. Đã cấp 50 giấy chứng nhận phương tiện thủy nội địa, 6.680 giấy phép lái xe các loại, kiểm tra cấp lại giấy phép hoạt động đối với 31 bến khách ngang sông và 4 bến thủy nội địa bốc xếp hàng hóa. Kết quả kiểm định phương tiện tại 3 Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn đạt 13.183 lượt phương tiện, phát hiện 1.098 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn lần 1; thu trên 25,176 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ. Sở đã rà soát báo cáo UBND tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán đề án nghiên cứu tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Thịnh Long và Lạc Quần - Ngô Đồng; thực hiện thẩm định 22 dự án, công trình giao thông do Sở và các huyện làm chủ đầu tư đảm bảo về chất lượng, hiệu quả kinh tế kỹ thuật.

Cũng tại hội nghị, Sở GTVT đã tổng kết nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Sở GTVT tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về GTVT. Đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; trong đó tập trung cho các hạng mục sơn, sửa cọc tiêu, vạch kẻ đường… đảm bảo giao thông, trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 10 công trình sửa chữa định kỳ năm 2021 và 2 công trình chuyển tiếp để triển khai thi công. Bám sát Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) cho phép xử lý một số điểm đen trên các quốc lộ được giao quản lý. Tiếp tục rà soát xây dựng dự thảo quy chế về quản lý các tuyến đường tỉnh; phối hợp với UBND thành phố nghiên cứu xây dựng quy chế về quản lý, khai thác hè phố, điểm đỗ xe…; triển khai thực hiện Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28-1-2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thuỷ nội địa. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát tải trọng xe tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; xây dựng lịch phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ I.7 để triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2021. Phối hợp với Sở GTVT các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý vận tải đảm bảo đúng quy định và công tác phòng dịch COVID-19. Đôn đốc các chủ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe); xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo trở lên thực hiện lắp camera ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông theo lộ trình quy định (trước ngày 1-7-2021)…

Thành Trung