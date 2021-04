HĐND thành phố Nam Định tổ chức kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều 20-4, HĐND thành phố Nam Định khóa XVI tổ chức kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2016-2021, đánh giá toàn diện kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND, UBND thành phố, đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư thành ủy Nam Định tới dự.

Nhiệm kỳ 2016-2021, dưới sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ; hoạt động tích cực của các phòng, ban, đoàn thể, sự nỗ lực của toàn thể nhân dân và doanh nghiệp, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố được hưởng ứng tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Kinh tế thành phố đạt mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 74.641 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 13,18%. Đến nay, thành phố có 2.824 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn 27.124 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước 5 năm đạt 11.688 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp thành phố quản lý (theo giá so sánh năm 2010) năm 2020 đạt 17.023 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 15,79%/năm. Giá trị ngành dịch vụ trên địa bàn đạt 10.871 tỷ đồng, chiếm 34,3% toàn tỉnh. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm (2015-2020) đạt 43.697 tỷ đồng, chủ yếu là vốn đầu tư của doanh nghiệp và xã hội, tăng 33,3% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND thành phố tiếp tục đổi mới hoạt động, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ thành phố thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức thành công 19 kỳ họp, ban hành 74 nghị quyết. HĐND các phường, xã đã tổ chức thành công 289 kỳ họp, ban hành 454 nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực. Thường trực HĐND thành phố và hai ban HĐND thành phố đã tiến hành giám sát 19 chuyên đề; HĐND 25 phường, xã thực hiện giám sát 145 chuyên đề. Trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố đã tổ chức 234 hội nghị tiếp xúc cử tri với 99,5% đại biểu HĐND tham gia, tổng hợp gần 700 lượt ý kiến, kiến nghị cử tri. HĐND các phường, xã đã tổ chức 456 lượt tiếp xúc cử tri với 98,5% đại biểu tham gia, tổng hợp gần 1.600 lượt ý kiến, kiến nghị và đã được phường, xã giải quyết trên 60% ý kiến, kiến nghị.

Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố và phường, xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bảo đảm để HĐND phát huy vị trí, vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân./.

Lam Hồng