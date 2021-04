Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện ngay một số giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kết hợp phòng chống dịch COVID-19; cập nhật kịp thời tình hình tai nạn, ùn tắc giao thông và các thông tin hỗ trợ hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông trong dịp nghỉ lễ. UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng, an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hoá; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các đầu mối giao thông lớn (bến xe, nhà ga) thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, đẩy mạnh ứng dụng bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ...; đình chỉ hoạt động các bến xe, bến đò trái phép, các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật…; tiếp tục xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt. Công an tỉnh tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự ATGT tại các điểm đầu mối giao thông có nguy cơ xảy ra ùn tắc lớn (các khu mua sắm, vui chơi, giải trí và các điểm du lịch, lễ hội) trong dịp nghỉ lễ; tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt trên các tuyến đường, đầu mối giao thông trọng điểm: Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc; Trạm thu phí Cao Bồ… bố trí lực lượng kịp thời giải toả khi xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, không để phát sinh ùn tắc kéo dài. UBND các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, đặc biệt là tại các nút giao thông giữa đường phụ và đường chính, các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; đẩy mạnh kiểm tra ATGT tại các bến khách ngang sông…

UBND tỉnh yêu cầu Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải thông báo số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận phản ánh của các cơ quan, đơn vị và người dân về tình hình trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ; tổ chức lực lượng, phương án trực theo chế độ 24/7 để tiếp nhận thông tin, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng ngày, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và các bến xe chỉ đạo triển khai đảm bảo trật tự ATGT, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ. Trong đó các vị vận tải khách tuyến cố định: tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải; có kế hoạch phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải và các bến xe của tỉnh bạn để vận chuyển hành khách trước, trong và sau dịp nghỉ lễ; các Công ty: Cổ phần Xuân Thiệu, TNHH Ô tô Đại Duy, Cổ phần Vận tải Du lịch Trường Sơn có kế hoạch chỉnh trang, vệ sinh toàn bộ hệ thống hạ tầng xe buýt, chuẩn bị phương tiện đảm bảo tình trạng kỹ thuật, có kế hoạch tăng tần suất vào những giờ và những ngày cao điểm khách đông; các bến xe xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi để các phương tiện và lái xe của các doanh nghiệp vận tải tham gia hoạt động trên tuyến (nếu có) vào bến xếp khách chạy tăng cường giải toả hành khách khi cần thiết báo cáo Sở Giao thông Vận tải cho phép huy động xe thay thế, xe tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân./.

Thành Trung