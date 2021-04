Cơ sở y tế tư nhân không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sẽ phải tạm dừng hoạt động

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số nước trên thế giới; thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 28-4-2021, Sở Y tế đã có công văn gửi các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, các Phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động khám chữa bệnh.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phổ biến nội dung Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) của Bộ Y tế ban hành ngày 26-4-2021 cho cán bộ, nhân viên y tế. Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở. Tổ chức các hoạt động truyền thông về tầm quan trọng và thực hành vệ sinh tay trong cơ sở cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh. Bảo đảm cung cấp đầy đủ dung dịch vệ sinh tay có chứa cồn đúng chất lượng. Tăng cường giám sát tuân thủ thực hành vệ sinh tay và triển khai các giải pháp cải tiến chất lượng công tác vệ sinh tay của nhân viên y tế. Tiếp tục tổ chức đánh giá bệnh viện an toàn và phòng khám an toàn theo Bộ Tiêu chí bệnh viện an toàn của Bộ Y tế. Tăng cường các hình thức tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người bệnh thông qua điện thoại và các thiết bị viễn thông khác; đảm bảo công tác phát hiện sớm, phân luồng, cách ly, xét nghiệm,... các trường hợp nghi ngờ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân không đáp ứng các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế sẽ xem xét yêu cầu tạm thời ngừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để khắc phục theo quy định./.

Minh Tân