Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021

Ngày 22-2, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác tổ chức đại hội Phụ nữ các cấp; ký giao ước thi đua năm 2021.

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28-7-2020 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về lãnh đạo Ðại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Ðại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027, đến nay, Hội LHPN các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội phụ nữ cấp cơ sở. Công tác tổ chức đại hội phụ nữ cấp cơ sở diễn ra đúng quy định, quy trình, dự kiến đến hết quý II-2021 sẽ hoàn thành. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tập trung các nguồn lực tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên hội viên phụ nữ nghèo, gia đình chính sách; tổ chức cho hội viên đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021 với Hội Phụ nữ các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc. Nội dung ký kết tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: Hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết chuyên đề của BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Phát huy nội lực, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh, chủ động tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh”, tích cực tham gia hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của tỉnh; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia có hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Ðảng bộ các cấp. Triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên thực hiện mục tiêu kép “Quyết liệt phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế”. Triển khai hiệu quả Ðề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, Ðề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Duy trì Quỹ học bổng quỹ Hoàng Ngân. Thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021-2025; phối hợp với các ngân hàng, Quỹ TYM ký kết nhận ủy thác hỗ trợ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế.

Tại hội nghị, Hội LHPN các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và các đồn biên phòng trên địa bàn ký kết tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của hai ngành, của địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh phong trào quần chúng ở địa phương góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương. Triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Thực hiện hiệu quả chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương”, nâng cao chất lượng các mô hình “Phụ nữ với bảo vệ môi trường biển”, “CLB Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”./.

Hoa Xuân