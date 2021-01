Không chủ quan với rét đậm, rét hại và sạt lở bờ biển

Ngày 18-1, Văn phòng thường trực BCÐ Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện chỉ đạo của BCÐ, thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại; tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở để chính quyền các cấp, người dân nhất là ở vùng cao biết, chủ động phòng tránh.

Các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người già, trẻ nhỏ, học sinh, hạn chế hoạt động dưới trời lạnh; không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín. Các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, vệ sinh chuồng nuôi, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét cho gia súc, đưa gia súc chăn thả tự do về chuồng; hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố thành lập đoàn công tác với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn về cơ sở kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống rét cho người, vật nuôi, cây trồng, hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật kết hợp với kinh nghiệm truyền thống của người địa phương.

Thông báo, hướng dẫn cho khách du lịch xem băng giá, mưa tuyết để đảm bảo an toàn; cắm biển cảnh báo các khu vực nguy hiểm, trơn trượt; chủ động bố trí ngân sách địa phương, quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn lực tại chỗ để kịp thời phòng, chống.

Các tỉnh, thành phố triển khai lực lượng xung kích tại cơ sở, hỗ trợ vật tư, kinh phí để giúp nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc, các hộ nghèo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại như gia cố, che chắn vệ sinh chuồng trại, di chuyển, tập trung các đàn đại gia súc chăn thả tự do đến nơi tránh rét, chuẩn bị dự trữ thức ăn, vaccine phòng bệnh...

Ban Chỉ huy các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Kiên Giang thông báo, hướng dẫn cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền biết diễn biến của gió mạnh trên biển để phòng tránh, di chuyển vào bờ hoặc tránh trú tại các khu vực an toàn và chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả; duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện và thuyền trưởng các tàu, thuyền; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương tổ chức kiểm tra và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các khu dân cư, công trình ven biển, nhất là các công trình đang thi công hoặc đã bị sự cố trong các trận bão, mưa lũ tháng 10, 11-2020 nhưng chưa được khắc phục.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống, đảm bảo đời sống người dân, an toàn sản xuất.

Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về BCÐ Trung ương phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn./.

PV