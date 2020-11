An ninh - trật tự

Công an Mỹ Lộc tập trung điều tra khám phá các vụ việc phức tạp về trật tự xã hội trên địa bàn

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Mỹ Lộc đã tập trung lực lượng mở 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thường xuyên phối hợp, tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Cùng với tuyên truyền, Công an huyện đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tổ chức gọi, hỏi răn đe 155 lượt đối tượng; tập trung điều tra, khám phá các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Ngày 5-6-2020, Công an huyện đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra ngày 30-5-2020 tại xóm 8, xã Mỹ Hà. Theo đó, bị can Trần Văn Hành, trú tại xóm Kim xã Mỹ Thắng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; các bị can: Phạm Hữu Quang; Trần Ngọc Luân, Trần Đức Nghĩa, Phạm Quang Thành bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; 6 bị can khác gồm: Khổng Minh An, Nguyễn Anh Nhất, Phạm Văn Vinh, Nguyễn Tiến Thịnh, Lương Thị Phượng, Nguyễn Việt Trung bị khởi tố về tội “Đánh bạc”. Hiện Công an huyện đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng khác có liên quan đến vụ án. Ngày 14-6-2020, Công an huyện đã triệt phá thành công chuyên án cướp giật tài sản do Đặng Văn Cường và Nguyễn Trọng Năng gây ra. Theo đó, ngày 12-6-2020, tại địa bàn xã Mỹ Thắng, hai đối tượng này đã điều khiển xe máy, cướp túi sách của chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1993) trú tại thôn An Vọng, xã Yên Tân (Ý Yên). Gần đây nhất, chị Đặng Thị Yến (SN 1968), hộ khẩu thường trú tại 61 Hoàng Văn Thụ, phường Quang Trung (thành phố Nam Định) đi xe máy trên trục đường 38B, hướng đê Hữu Bị đi cầu Đá thì bị 1 đối tượng đi xe máy cùng chiều, áp sát, dùng tay giật đứt sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện đã điều tra, làm rõ và tiến hành bắt tạm giam đối tượng Đặng Đức Đoàn (SN 1992), có hộ khẩu ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội); tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại Điều 171 Bộ Luật hình sự./.

Xuân Thu