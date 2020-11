Tăng cường sự phối hợp công tác tư tưởng - văn hóa trong lực lượng vũ trang tỉnh

Ngày 4-11, tại huyện Hải Hậu, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy tổ chức hội nghị giao ban phối hợp chỉ đạo công tác tư tưởng - văn hóa trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh năm 2020. Đồng chí Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu; đại diện Cục Chính trị Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

Năm 2020, hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác tư tưởng - văn hóa giữa Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy được triển khai thực hiện có chất lượng, trọng tâm, trọng điểm, nhất là vào thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước, quân đội, địa phương. Trong năm, các cơ quan, đơn vị đã hướng dẫn, tổ chức học tập 12 chuyên đề giáo dục chính trị cho lực lượng thường trực; phối hợp với các cơ quan pháp chế tổ chức tuyên truyền 6 chuyên đề pháp luật theo kế hoạch. Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh và hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị giai đoạn 2018-2020; phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuộc thi tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 3 đạt chất lượng cao. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt công tác tuyên truyền trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu; tích cực tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hơn 2.000 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; phối hợp tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh, huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng 3, 4 và các chức sắc, chức việc, tăng, ni; phối hợp tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 556 thanh niên; tặng 807 sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh gia đình khó khăn với tổng trị giá 1 tỷ 408 triệu đồng; phối hợp tuyên truyền, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Phối hợp chỉ đạo tuyên truyền triển khai thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng kết hợp với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương góp phần vào thành công của Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V; làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; chủ động giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Năm 2021, ngành Tuyên giáo và LLVT tỉnh đẩy mạnh các hoạt động phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện những định hướng lớn về công tác tư tưởng, tập trung làm tốt công tác tuyền truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẵn sàng chiến đấu cao, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phối hợp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”; phối hợp cùng LLVT làm tốt công tác vận động nhân dân, tích cực, chủ động giúp đỡ nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả sau thiên tai. Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp tiến hành xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra./.

Thanh Tuấn