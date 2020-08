Tuyên dương thành tích học sinh giỏi năm học 2019-2020

Ngày 20-8-2020, tại Nhà Văn hoá 3-2 (thành phố Nam Định), UBND tỉnh tổ chức Lễ Tuyên dương thành tích học sinh giỏi năm học 2019-2020. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD và ĐT; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đặng Xuân Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí TUV: Khương Thị Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh tới dự.

Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD và ĐT trao thưởng cho em Đàm Thị Minh Trang, Huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế năm 2020.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2019-2020.

Báo cáo của Sở GD và ĐT nêu rõ: Năm học 2019-2020 diễn ra trong bối cảnh có thời điểm học sinh phải tạm dừng đến trường vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Sở GD và ĐT phải hoãn, hủy nhiều hoạt động như Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12 cấp tỉnh; hội thảo, hội thi học sinh giỏi khoa học tự nhiên, khoa học xã hội bằng tiếng Anh; hoạt động giáo dục STEM; Giai điệu tuổi hồng; Hội khỏe Phù Đổng… Tuy nhiên, thực hiện chủ trương “học sinh tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học tập”, toàn ngành GD và ĐT đã vượt qua khó khăn bằng nhiều hình thức dạy và học, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; tổ chức sân chơi trí tuệ, các cuộc giao lưu dưới những hình thức phù hợp; tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên tham gia đầy đủ các cuộc thi, kỳ thi do Bộ GD và ĐT tổ chức; tạo cơ hội bình đẳng cho mọi học sinh phấn đấu, khẳng định năng lực, bản lĩnh, tính sáng tạo và hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020 với những kết quả rực rỡ; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi trên nền tảng giáo dục cơ bản, toàn diện và vững chắc. Các cấp học đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học gắn liền với đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; triển khai thực hiện các mô hình giáo dục mới, phương pháp dạy học tích cực, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục và hình thức tổ chức dạy học; chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học tiếp tục ổn định, bền vững. Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh có 56 đơn vị tham gia với 383 học sinh của cả 3 cấp học (Tiểu học, THCS và THPT). Kết quả có 20 em giải nhất, 42 em giải nhì, 58 em giải ba và 66 em giải khuyến khích. Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Bộ GD và ĐT phát động, Nam Định là 1 trong 10 tỉnh có số lượng học sinh tham gia đông nhất toàn quốc với chất lượng bài thi tốt, được Bộ GD và ĐT tặng Bằng khen. Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019 do Bộ GD và ĐT tổ chức, tỉnh ta đã chọn được hàng chục Dự án dự thi; qua vòng thi cấp tỉnh, Dự án “Sản xuất, kinh doanh màng bọc thực phẩm đa năng thân thiện với môi trường thay thế túi nilon từ vật liệu 3D-Nano-Cellulose và Berberin” của Trường THPT Nguyễn Khuyến được chọn vào vòng Chung kết toàn quốc và xuất sắc đoạt giải nhì. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia, có 638 thí sinh tham gia, trong đó có 361 học sinh đoạt giải cá nhân (trong đó 24 giải nhất, 64 giải nhì, 146 giải ba và 127 giải khuyến khích). Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tỉnh ta có 78/93 học sinh dự thi đoạt giải, với 4 giải nhất, 22 giải nhì, 27 giải ba, 25 giải khuyến khích. Em Trần Nhật Minh, học sinh lớp 12 chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được chọn là thành viên đội tuyển Toán của Việt Nam tham dự Olympic toán Quốc tế lần thứ 61 do Cộng hòa Liên bang Nga chủ trì vào tháng 9-2020. Em Đàm Thị Minh Trang lớp 12 chuyên Hóa Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị biểu dương những nỗ lực của ngành GD và ĐT, các thầy, cô giáo, đặc biệt là các em học sinh giỏi tiêu biểu và nhấn mạnh: Năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, ngành GD và ĐT tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy học” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm phát huy cao nhất tiềm năng, trí tuệ, khơi dậy lòng nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Ngành GD và ĐT, các nhà trường cần quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi tích cực tham gia vào nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; quy hoạch bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giáo viên trẻ kế cận, giỏi về chuyên môn. Tập trung nâng cao chất lượng học sinh giỏi, năng khiếu ở các vùng, miền, các ngành học, bậc học để có nhiều hơn nữa học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế…

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng của Bộ GD và ĐT, UBND tỉnh, Quỹ khuyến học khuyến tài Lương Thế Vinh, Sở GD và ĐT và trao thưởng cho các học sinh giỏi, các thầy cô giáo dạy giỏi với tổng số tiền thưởng hơn 4 tỷ đồng./.

Tin, ảnh: Minh Thuận