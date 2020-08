phòng, chống dịch bệnh covid-19

Trao giấy chứng nhận hết thời hạn cách ly cho 142 công dân

Sáng 29-8, tại Khu trung tâm cách ly của tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức trao giấy chứng nhận cho 142 công dân; trong đó có 138 công dân thuộc các tỉnh, thành phố trở về từ Liên bang Nga nhập cảnh qua Cảng hàng không sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) từ ngày 11-8-2020 và 4 công dân của tỉnh trở về từ Đà Nẵng đã đủ thời gian cách ly 14 ngày. Số công dân này qua quá trình theo dõi có tình trạng sức khỏe ổn định, không ho, sốt, không khó thở được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh xác nhận đủ điều kiện chuyển về địa phương tiếp tục tự cách ly và theo dõi.

Thời gian qua, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh với lực lượng thường trực là cán bộ, nhân viên Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên bám nắm kịp thời, theo dõi sát tình hình sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt toàn bộ công dân, ghi nhận kết quả hàng ngày vào mẫu sổ theo dõi, sau 2 lần xét nghiệm theo chỉ định cho 100% công dân. Số công dân trên có thời gian cách ly kéo dài hơn so với quy định vì qua xét nghiệm xác định có 1 trường hợp dương tính với COVID-19, đã kịp thời đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Số công dân còn lại sau khi có kết luận âm tính được tiếp tục theo dõi tại trung tâm cách ly của tỉnh và đều chấp hành tốt quy định, hợp tác chặt chẽ với lực lượng chức năng tại khu vực cách ly. Sau khi trao giấy chứng nhận, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng và thân nhân của công dân bố trí phương tiện, hỗ trợ để đưa công dân về địa phương thuận tiện, nhanh chóng và an toàn. Bộ CHQS tỉnh cũng yêu cầu công dân về nhà tiếp tục tự cách ly tại gia đình, đảm bảo an toàn về sức khỏe, góp phần bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng./.

Thanh Tuấn