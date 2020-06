Hướng dẫn kiểm tra thông tin C/O trên trang điện tử của nước xuất khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra thông tin một số mẫu C/O trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu.

Cụ thể, với C/O mẫu D có con dấu và chữ ký dạng điện tử do Indonesia phát hành, cơ quan có thẩm quyền của Indonesia thông báo cấp C/O mẫu D, E, AK, AI, AANZ và AJ có chữ ký và con dấu dạng điện tử từ ngày 1-4-2020.

Do đó, cơ quan Hải quan kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: http://e-ska.kemendag.go.id -> chọn e-COO verification -> điền số tham chiếu C/O.

Đối với C/O mẫu AI do Ấn Độ cấp qua hệ thống điện tử bao gồm chữ ký dạng điện tử và mã quét QR, cơ quan có thẩm quyền của Ấn Độ thông báo cấp C/O mẫu AI có chữ ký và con dấu dạng điện tử từ 1-4-2020.

Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: http://Coo.dgft.gov.in -> đánh số tham chiếu C/O vào ô “verife certinficate” để tra cứu thông tin.

Đối với C/O mẫu D do Malaysia có con dấu và chữ ký điện tử, cơ quan có thẩm quyền của Malaysia thông báo cấp C/O dạng điện tử từ ngày 13-4-2020, áp dụng cho các Hiệp định thương mại tự do mà Malaysia là thành viên: AANZFTA; AKFTA; AHKFTA và ATIGA.

Thông tin về C/O được tra cứu tại trang thông tin điện tử: http://newepco.dagangnet.com.my -> điền tên và mật khẩu vào User Login.

Đối với C/O mẫu E, kiểm tra thông tin về C/O tại: http://origin.customs.gov.cn -> chọn chức năng Certificate info search -> điền số C/O và số hóa đơn thương mại để xem thông tin.

Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: http://check.ccpiteco.net -> điền thông tin C/O Certification No, CO Serial No để tra cứu thông tin.

Các trường hợp C/O còn lại, các đơn vị hải quan thực hiện kiểm tra theo quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20-4-2018 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 5-9-2019 của Bộ Tài chính) và các Thông tư hướng dẫn về quy tắc xuất xứ của Bộ Công Thương.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 47/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thời hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ, hình thức nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19)./.

Theo chinhphu.vn