Xử lý các tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona

Thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ và các đơn vị liên quan tập trung phát hiện các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Qua theo dõi, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện ngày 2-2-2020, tài khoản Facebook có tên “Đỗ Thị Thoan” đăng bài trên Fanpage “BEAT Nghĩa Hưng” với nội dung: Hiện tại dịch bệnh Corona đã xuất hiện tại Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng), đã phát hiện người nghi ngờ bị nhiễm bệnh. Bài viết thu hút được nhiều tài khoản khác vào bình luận; trong đó có bình luận khẳng định thông tin do tài khoản “Đỗ Thị Thoan” đăng lên là chính xác. Sau khi trao đổi thông tin, Sở Y tế khẳng định đến 10 giờ ngày 4-2-2020, tỉnh Nam Định chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona và tại xã Nghĩa Hải cũng chưa ghi nhận trường hợp nào nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona. Do đó, việc Đỗ Thị Thoan đăng tải bài viết cho rằng virus Corona xuất hiện ở xã Nghĩa Hải và đã phát hiện người nghi ngờ bị nhiễm là không có cơ sở, thông tin sai sự thật, vi phạm các hành vi bị cấm trong Luật An ninh mạng; Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ và một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Bài viết tuy được xóa bỏ nhưng đã có những tác động tiêu cực, gây hoang mang trong cộng đồng mạng cũng như quần chúng nhân dân. Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an huyện Nghĩa Hưng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đỗ Thị Thoan, sinh năm 1991, trú tại đội 7, Nam Hải, xã Nghĩa Hải số tiền 10 triệu đồng.

Ngày 3-2-2020, Phòng An ninh chính trị nội bộ tiếp tục phát hiện tài khoản Facebook có tên “Vu Thithu Huong” với nội dung: “Thông báo khẩn cấp với các bạn NĐ, ở bệnh viện tỉnh mình hôm nay đã có 3 ca nhiễm Corona rồi nhé! Các bệnh nhân đã được chuyển đi HN và báo về viện là dương tính rồi, một người ở huyện Nam Trực là chính xác nhất. Các bạn ra đường nhớ đeo khẩu trang vào nhé”. Sau khi xác minh đây là thông tin sai sự thật, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã quyết định xử phạt Vũ Thị Thu Hương (SN 1974), trú tại thôn Lộng Đồng, xã Lộc An (thành phố Nam Định) là chủ tài khoản Facebook có tên “Vu Thithu Huong” số tiền 10 triệu đồng./.

Xuân Thu