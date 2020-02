Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do COVID-19

Chiều 17-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona tỉnh tổ chức họp, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19. Ðồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch bệnh do COVID-19 đang lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng và đang ở mức rất cao tại Trung Quốc. Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 8h ngày 17-2-2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau: Tổng số trường hợp mắc là 71.287 người, tử vong 1.773 người; có tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng tại Trung Quốc có 70.506 người mắc, 1.768 người tử vong, 10.435 người bình phục, 10.673 người nguy kịch, 529.418 người có liên quan với người bệnh được xác nhận, 158.764 người còn được theo dõi y tế. Tại Việt Nam, cập nhật đến 11h00 ngày 17-2-2020: có 16 người mắc, đã điều trị khỏi 7 trường hợp, không có trường hợp tử vong; 1.078 người được xét nghiệm có kết quả âm tính với COVID-19; 61 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt chẽ để phòng ngừa, ngăn chặn lây nhiễm ra cộng đồng; có 602 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm COVID-19. Tại tỉnh ta, tính đến 11h ngày 17-2-2020, chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân nào có xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ðã thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 629 người, trong đó có 543 người lao động nước ngoài. Ðến nay, 535 người đã cách ly tại nhà, nơi lưu trú qua 14 ngày, có sức khỏe bình thường (Không sốt hoặc ho hoặc khó thở hoặc viêm phổi); hiện còn 94 người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, Tỉnh ủy có Công văn số 943-CV/TU ngày 31-1-2020 chỉ đạo phòng chống dịch bênh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19; Công văn số 939-CV/BTGTU ngày 4-2-2020 và Hướng dẫn số 102-HD/BTGTU chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19. UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV của tỉnh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Ban hành Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona trên địa bàn, xây dựng phương án cho từng cấp độ dịch bệnh; chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố, các đơn vị khẩn trương thực hiện các Chỉ thị 05/CT-TTg, 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch do COVID-19. Các địa phương đều đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch do COVID-19 cấp huyện, xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức triển khai; Các trường hợp nghi nhiễm đã được phát hiện và điều trị kịp thời; Những trường hợp tiếp xúc gần và những trường hợp có yếu tố dịch tễ đều đã được tư vấn, hướng dẫn cách ly, tự cách ly, theo dõi sức khỏe và báo cáo hàng ngày. Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án bố trí sắp xếp khu vực cách ly tập trung của tỉnh tại Trung tâm Bồi dưỡng Quốc phòng an ninh - Trường Quân sự tỉnh (thị trấn Gôi, Vụ Bản) để sẵn sàng cách ly y tế, theo dõi sức khỏe đối với những người đến từ hoặc đi qua Hồ Bắc, Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày và cư trú tại tỉnh trong thời gian này. Hiện tại chưa có trường hợp nào cách ly tại đây. Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các KCN đã phối hợp quản lý danh sách người nước ngoài nhập cảnh vào địa phương; chỉ đạo tổ chức cách ly theo dõi sức khỏe và báo cáo hàng ngày. Sở Giáo dục và Ðào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tham mưu báo cáo UBND tỉnh quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học; đồng thời tổ chức tổng vệ sinh môi trường trường học. Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương tổ chức phun hóa chất khử trùng cho 982/982 điểm trường trên địa bàn tỉnh; 524/957 điểm tập trung đông người và công sở tại các huyện, thành phố. Các cơ quan báo chí phối hợp với Sở Y tế đẩy mạnh tuyên truyền cập nhật tình hình, các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chuyên môn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ðình Nghị khẳng định: Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19; nhất là các ngành: Y tế, Công an, Quân đội, Lao động - Thương binh và Xã hội. Tỉnh ta có dân số đông, có lưu lượng người qua lại nhiều, có giao thương với Trung Quốc nên nguy cơ dịch lây lan cao. Vì vậy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 tỉnh tăng cường chỉ đạo triển khai các công việc theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành: Y tế, Công an; các ngành thành viên tăng cường theo dõi địa bàn phân công và ngành dọc. Ngành Y tế tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ðài PT-TH tỉnh, Báo Nam Ðịnh thông tin kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh; tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh; các diện đối tượng cần cách ly, theo dõi tại nhà, cách ly tại khu tập trung. Tăng cường cơ sở vật chất, đầy đủ, sẵn sàng cho công tác phòng và chống dịch. Các sở, ngành tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên về phòng, chống dịch bệnh do COVID-19. Các ngành chức năng, các địa phương phát hiện đối tượng nghi ngờ nhiễm COVID-19 và thực hiện cách ly theo quy định. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên nắm bắt thông tin và tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở; báo cáo thông tin kịp thời về UBND tỉnh và Sở Y tế vào 16h hàng ngày./.

Tin, ảnh: Minh Tân