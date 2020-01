Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết đối tượng chính sách, người có công và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 17-1 các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại một số địa phương trong tỉnh.

Tại huyện Xuân Trường, đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đi thăm, chúc Tết, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Tập (86 tuổi) ở xóm14, xã Thọ Nghiệp; thăm, tặng quà bệnh binh 61% Bùi Đăng Hoàn (SN 1955) ở xóm 11, xã Thọ Nghiệp; thăm, tặng quà thương binh 21% Phạm Giang Tuy (SN 1940) ở xóm 15, xã Xuân Phú; thăm, tặng quà bà Đoàn Thị Hoa, 67 tuổi, thuộc diện hộ nghèo, cô đơn, ở xóm 2, xã Xuân Phú; thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Bản, có 2 con bị khuyết tật, ở xóm 12, xã Xuân Phú.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Mũn ở xóm An Ninh Đông, xã Nghĩa Hùng. Ảnh: Khánh Dũng

Tại huyện Nghĩa Hưng, đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Mũn (100 tuổi) ở xóm An Ninh Đông, xã Nghĩa Hùng có 2 con là liệt sĩ; thăm, tặng quà thương binh 81% Trần Văn Cường (SN 1951) ở xóm Tây Thành, xã Nghĩa Thành; thăm, tặng quà bệnh binh 81% Đoàn Đức Độ (SN 1952) ở xóm 7, xã Nghĩa Lâm; thăm, tặng quà chị Đỗ Thị Hoàng Oanh (SN 1983) ở thôn 1 Phú Thọ, xã Nghĩa Hải thuộc diện hộ nghèo, tình trạng sức khỏe ốm yếu; thăm, tặng quà ông Trần Mạnh Trịnh (SN 1944) ở khu phố 1, thị trấn Quỹ Nhất bị khuyết tật nặng, gia đình khó khăn.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và động viên Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống, lao động sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa, nêu gương sáng cho con cháu học tập noi theo; đồng thời đề nghị cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể các địa phương thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để các gia đình, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội có cuộc sống tốt hơn, đón Xuân Canh Tý 2020 đầm ấm hạnh phúc.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Thanh Tuấn

Nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, chiều 17-1, đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và Hải đội 2 (Nghĩa Hưng).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông báo với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua. Sau khi nghe lãnh đạo BĐBP tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng trong năm qua và kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên phòng của tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã phát biểu, đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, chỉ huy và chiến sĩ BĐBP tỉnh trong sự phát triển của tỉnh, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh tuyến biển, vì sự bình cho cuộc sống nhân dân, đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt nhiệm vụ trực chiến đấu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra, đảm bảo an ninh trật tự tuyến biển, tích cực chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết cổ truyền vui vẻ đầm ấm./.

Nhóm PV Thời Sự