Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết, lễ hội Xuân năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 18-12, Sở Giao thông Vận tải có Kế hoạch số 2510/KH-SGTVT yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Canh Tý 2020.

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ chủ trì phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, Phòng Công Thương các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Nam Định và chính quyền địa phương tập trung giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường bộ; đảm bảo giao thông an toàn tại các điểm vượt sông; xây dựng kế hoạch và tổ chức trực đảm bảo giao thông trong dịp Tết; chuẩn bị đủ trang thiết bị vật tư và lực lượng ứng trực để xử lý khi có sự cố xảy ra. Các địa phương tập trung triển khai kế hoạch duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kịp thời các hư hỏng cầu, đường bộ trên địa bàn quản lý. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức vận tải phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và việc chấp hành các quy định của pháp luật về vận tải hành khách đối với các lái xe, chủ xe, chủ doanh nghiệp vận tải và các bến xe. Đôn đốc các nhà thầu thi công công trình trên đường bộ đang khai thác chủ động xây dựng phương án đảm bảo giao thông, trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến. Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc (Cục Đường thủy Việt Nam) chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra luồng tuyến, thực hiện công tác điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại các cầu và khu vực trọng điểm; kiểm tra, rà soát lại hệ thống báo hiệu tại khu vực cầu vượt sông để đảm bảo cho phương tiện thủy lưu thông được an toàn.

Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách xây dựng kế hoạch vận tải bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao, huy động tối đa lực lượng phương tiện phục vụ khách trong dịp Tết, có kế hoạch tăng cường phương tiện dự phòng vào những ngày khách đông để giải tỏa, hạn chế tối thiểu ùn tắc giao thông.

Thời gian phục vụ vận chuyển hành khách dịp Tết Dương lịch năm 2020 từ ngày 27-12-2019 đến ngày 2-1-2020. Tết Nguyên đán Canh Tý thời gian thực hiện trước Tết từ ngày 14-1-2020 đến ngày 24-1-2020 (từ ngày 20 đến ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi). Thời gian thực hiện sau Tết từ ngày 26-1-2020 đến ngày 8-2-2020 (từ ngày mùng 2 đến ngày 15 tháng Giêng Canh Tý)./.

Thành Trung