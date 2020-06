Cảnh báo mưa dông

Chiều nay (14/6), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Trong 06 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và tan dần



Đài KTTV tỉnh Nam Định nhận định: Bão số 01 không còn ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Nam Định.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nên từ đêm nay và ngày mai (15/6), tỉnh Nam Định có mưa vưa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa cả đợt phổ biến: 40 - 60mm.

Tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo trong bản tin canh báo mưa lớn

Đài KTTV tỉnh Nam Định