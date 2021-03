tin vắn trong nước

Thái Nguyên: Ðẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số

Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên dành nhiều nguồn lực đầu tư, thúc đẩy lĩnh vực khoa học và công nghệ phát triển nhằm hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du, miền núi phía bắc và đến năm 2025 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Ðể đạt mục tiêu, ngày 31-12-2020, Tỉnh ủy ban hành nghị quyết về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, với quyết tâm đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành của Nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường. Ðồng thời ngày 31-12 hằng năm đã được chọn là Ngày chuyển đổi số của tỉnh, để tổ chức đánh giá kết quả đạt được trong năm và là dịp để người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nêu các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn nền kinh tế của tỉnh. Hiện nay, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa đã được Thái Nguyên triển khai đến tất cả các cơ quan Nhà nước, từ cấp xã đến cấp tỉnh. Thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 80%; cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 50%...

Thái Bình: Xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh camera

Từ ngày 1-3, tỉnh Thái Bình thực hiện xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hình ảnh camera thông minh lắp đặt trên các tuyến giao thông trọng điểm.

Trước mắt, theo chỉ đạo của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ thực hiện giám sát, xử lý vi phạm tại ba khu vực: Ngã tư Gia Lễ, ngã tư Thiên Trường Plaza, ngã tư Tân Bình (thành phố Thái Bình). Công an thành phố Thái Bình giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại ba khu vực: Ngã tư Trần Thái Tông - Lý Bôn, ngã tư Phúc Khánh, ngã tư An Tập (thành phố Thái Bình). Các hành vi vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera thông minh gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường; chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ và các vi phạm khác.

Hình thức phạt “nguội” thông qua việc xử lý bằng hình ảnh camera thông minh là chủ trương cần thiết, giúp nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông của người dân. Ðể hiện thực hóa chủ trương này, trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã ký công văn số 479 ngày 4-2 giao Công an tỉnh tổ chức xử phạt “nguội” đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an. Lãnh đạo tỉnh Thái Bình kỳ vọng đây sẽ là “liều thuốc” điều trị hiệu quả hành vi cố tình vi phạm luật giao thông khi không có lực lượng chức năng, từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Việc tăng cường phạt “nguội”, hạn chế xử phạt thủ công sẽ bảo đảm được sự minh bạch trong xử phạt và nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông./.

Theo nhandan.com.vn