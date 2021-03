tin vắn trong nước

Hải Dương: Từ 0h ngày 1-4, kết thúc giãn cách xã hội

Từ 0 giờ ngày 1-4, toàn tỉnh Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới.

Ðến thời điểm này, tỉnh Hải Dương đã ngăn chặn, kiểm soát hoàn toàn tình hình dịch bệnh COVID-19, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng; nhiều địa phương trong tỉnh đã hơn 20 ngày qua không có ca bệnh mới, trong đó 6 huyện đã hơn 30 ngày không có ca mới. Trên địa bàn tỉnh không còn khu vực bị phong tỏa. Toàn tỉnh chỉ còn 41 người phải cách ly tập trung. Các mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng cũng như tại các cơ sở khám chữa bệnh đều cho kết quả âm tính. Tất cả các lái xe, sinh viên và những người được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 diện rộng trong toàn tỉnh cũng đều có kết quả âm tính. 95% số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đã trở lại hoạt động trong điều kiện đảm bảo phòng bệnh an toàn.

Trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh, Hải Dương quyết định sẽ kết thúc giãn cách xã hội từ ngày 1-4-2021, toàn tỉnh chuyển sang trạng thái bình thường mới, vừa tích cực, chủ động phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, vừa khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép... Cũng từ ngày 1-4, học sinh tất cả các cấp học tại các địa phương trong tỉnh sẽ trở lại trường học trong điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh...

Bình Ðịnh: Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới

Năm 2020, dù trong điều kiện có nhiều khó khăn tỉnh Bình Ðịnh có thêm 10 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) và huyện Tuy Phước hoàn thành xây dựng huyện NTM. Ðối với các xã đã hoàn thành xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020, tỉnh Bình Ðịnh yêu cầu tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao. Ðồng thời, khi bảo đảm các điều kiện về hạ tầng giao thông, phát triển sản xuất, văn hóa xã hội, hệ thống chính trị, tỉnh sẽ tập trung đầu tư để các xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao lên phường. Triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2021, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã coi trọng công tác đánh giá đúng tình hình từng địa phương, từ đó chỉ đạo giải pháp cụ thể trong xây dựng xã, huyện NTM. Tỉnh cân nhắc số lượng xã đăng ký hoàn thành và chỉ đạo coi trọng chất lượng tiêu chí.

Trong năm 2021, tỉnh Bình Ðịnh đưa vào kế hoạch xây dựng 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Ðó là các xã: Nhơn Lý (thành phố Quy Nhơn), Phước Nghĩa, Phước Quang, Phước Hiệp (huyện Tuy Phước), Cát Hưng, Cát Minh (huyện Phù Cát), Hoài Hải, Hoài Mỹ (thị xã Hoài Nhơn). Hiện nay, Văn phòng điều phối NTM tỉnh Bình Ðịnh đang xem xét điều chỉnh giảm 9 xã của thị xã Hoài Nhơn trong kế hoạch xây dựng NTM do đã chuyển lên phường trong năm 2020; đồng thời, bổ sung xã An Dũng (huyện An Lão) vào kế hoạch xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2021-2025./.

PV