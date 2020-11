tin vắn trong nước

TP Hồ Chí Minh: 10 tháng năm 2020, thu ngân sách đạt 290.736 tỷ đồng

Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 10 tháng năm 2020 ước đạt 290.736 tỷ đồng, đạt 71,6% dự toán và giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 51.160 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán và giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2019. Tiền thu từ khu vực doanh nghiệp tư nhân và cá nhân hộ kinh doanh 53.555 tỷ đồng, đạt 69,7% dự toán và giảm 7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong các khoản thu nội địa, thu từ các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương ước đạt 14.597 tỷ đồng, đạt 79,1% dự toán và tăng 0,02%; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương ước đạt khoảng 6.550 tỷ đồng, đạt 65,1% dự toán và giảm 0,6%. Ngoài ra, thu cân đối ngân sách của riêng Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 tháng năm 2020 ước thực hiện được 53.372 tỷ đồng, đạt 70,7% dự toán, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Hà Nội: Chuẩn bị gần 40 nghìn tỷ đồng hàng hóa phục vụ Tết

Theo Sở Công Thương Hà Nội, cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán 2021, hoạt động kinh doanh thương mại sẽ sôi động, nhu cầu mua sắm sẽ tăng từ 3 đến 20% theo từng nhóm hàng. Cụ thể, nhu cầu thực phẩm ba tháng trước Tết, trong và sau Tết Nguyên đán ước khoảng 292.500 tấn gạo, 56.700 tấn thịt lợn, 18.900 tấn thịt gà, 18.459 tấn thịt bò, 396 triệu quả trứng gia cầm, 315 nghìn tấn rau củ, 15.750 tấn thủy hải sản, 18.114 tấn thực phẩm chế biến, 156 nghìn tấn trái cây... Ngoài ra, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng cần chuẩn bị đầy đủ nguồn cung các nhóm hàng có nhu cầu tăng trong dịp Tết Nguyên đán như: nông sản khô (nhu cầu tăng từ 25% đến 33% so với tháng thường); xăng dầu (nhu cầu tăng khoảng 20%); hoa, cây cảnh (nhu cầu tăng từ 25% đến 35%)... Ước tính, tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn Hà Nội khoảng 39.400 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với kế hoạch Tết năm 2020.

Theo đánh giá, năm nay, do tác động của dịch COVID-19 và thiên tai đến nền kinh tế nói chung và thu nhập của người dân nói riêng, nhu cầu hàng hóa Tết sẽ tăng so với các tháng thường, nhưng mức tăng không lớn như mọi năm./.

Theo hanoimoi.com.vn