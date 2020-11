tin vắn trong nước

Nghệ An: Quân đội tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ

Ngày 31-10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức các đoàn công tác tiến hành vận chuyển, tiếp tế hàng cứu trợ cho nhân dân các địa phương bị chia cắt do mưa lũ ở Nghệ An.

Cán bộ Quân khu 4 tiếp tế gạo, mì tôm cho người dân vùng lũ Thanh Chương

Mặc dù nước lũ đang cao nhưng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã thành lập năm đoàn công tác để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiếp nhận và vận chuyển, tiếp tế năm tấn lương khô của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ nhân dân các địa phương bị chia cắt trên địa bàn thành phố Vinh, và các huyện: Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc. Cũng trong ngày 31-10, Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 đến hỗ trợ ba tấn gạo và gần 1.000 thùng mì tôm cho nhân dân các xã: Thanh Mỹ, Thanh Xuân và Hạnh Lâm (Thanh Chương).

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 còn chỉ đạo các lực lượng bộ đội thường trực, dân quân địa phương tiếp tục bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình. Đặc biệt là chủ động phối hợp với các lực lượng, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả ngay sau khi lũ rút.

Yên Bái: Tích cực xây dựng xã hội học tập

Đến nay, hệ thống tổ chức Hội Khuyến học ở tỉnh Yên Bái đã phủ khắp tất cả các xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố, trường học với hơn 1.800 chi hội, hơn 400 ban khuyến học; tỷ lệ hội viên đạt 24% dân số toàn tỉnh (tăng 7% so với đầu nhiệm kỳ). Nhiều mô hình học tập, mô hình khuyến học, khuyến tài tiêu biểu ở các địa phương, cơ quan, đơn vị với cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa lớn đã động viên đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực học tập, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội. Tiêu biểu như các mô hình: “Kho thóc khuyến học” ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn; “Dòng họ học tập” ở huyện Mù Cang Chải, Trung tâm Học tập cộng đồng ở huyện Yên Bình, Cộng đồng học tập cấp xã ở huyện Trấn Yên…

Các mô hình đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục vùng cao và chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Trong 5 năm qua, Quỹ khuyến học, khuyến tài cấp tỉnh cũng đã vận động ủng hộ hàng chục tỷ đồng, giúp đỡ hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên, khen thưởng kịp thời học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Từ nay đến năm 2025, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái phấn đấu đạt tỷ lệ hội viên đạt hơn 25% dân số toàn tỉnh; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình học tập hay, sáng tạo. Hằng năm, tất cả hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố đạt đơn vị khuyến học tiên tiến; hơn 65% số gia đình, dòng họ, cộng đồng thôn/tổ dân phố đạt danh hiệu học tập; ít nhất 10 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ học tập… Tỉnh khuyến khích, vận động các cá nhân, đơn vị tham gia ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài của tỉnh, góp phần tích cực xây dựng xã hội học tập./.

Theo nhandan.com.vn