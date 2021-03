Triển khai các kế hoạch về phòng ngừa tội phạm và nâng cao chất lượng hoạt động của Công an xã

Ngày 22-3, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện các kế hoạch: Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; Phát động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; chuyên đề đột phá xây dựng Công an cấp xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tinh thông về pháp luật; giỏi về nghiệp vụ; được trang bị kỹ năng và điều kiện cần thiết, ngang tầm nhiệm vụ. Các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh đã tham dự hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự hội nghị.

Trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh xảy ra 2.586 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra làm rõ 2.089 vụ, bắt 2.358 đối tượng; tỷ lệ điều tra khám phá đạt 80,78%, riêng án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt, tình hình tội phạm trên địa bàn đã có chiều hướng thuyên giảm. Tuy nhiên, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có nơi, có thời điểm còn diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm nghiêm trọng, manh động, cường độ bạo lực gia tăng, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do tác động của mặt trái của nền kinh tế thị trường, một bộ phận thanh, thiếu niên suy thoái về đạo đức, ăn chơi, đua đòi, bị đối tượng xấu lôi kéo, thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, xã hội dẫn đến phạm tội; tình hình kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhiều người lao động chưa có việc làm; một số mô hình, phong trào phòng, chống tội phạm có lúc, có nơi còn hình thức, chưa phát triển sâu rộng; công tác tuyên truyền, vận động chưa thường xuyên, liên tục, chưa có chiều sâu, chưa huy động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Công an tỉnh lẵng hoa tươi thắm.

Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã được triển khai ở 226/226 xã, phường, thị trấn (đạt 100%) với hơn 1.300 cán bộ chiến sĩ. Sau 2 năm triển khai, thực hiện việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định và tạo chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Tuy nhiên, Công an xã chính quy là một cấp được thành lập, tổ chức chưa hoàn thiện; Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ; Điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ công tác, sinh hoạt của Công an xã chính quy còn nhiều hạn chế… Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn trong tình hình mới Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành các kế hoạch: Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; Phát động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Công an tỉnh ban hành chuyên đề đột phá xây dựng Công an cấp xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tinh thông về pháp luật; giỏi về nghiệp vụ; được trang bị kỹ năng và điều kiện cần thiết, ngang tầm nhiệm vụ. Các kế hoạch, chuyên đề này được triển khai sâu rộng đến cơ sở trong thời gian tới và là hoạt động tiêu biểu của tỉnh nhằm thực hiện tốt hơn các Chỉ thị số 48, Chỉ thị số 09 của Bộ Chính trị (khóa X) và Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Công an tỉnh lẵng hoa tươi thắm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài đều tập trung khẳng định: Những năm qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, duy trì mức tăng trưởng khá. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố, phát triển sâu rộng với 37 mô hình đang phát huy tác dụng. Công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 cơ sở và lực lượng Công an cần tổ chức quán triệt, phổ biến các kế hoạch và chuyên đề đột phá mới ban hành phù hợp với từng đối tượng. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, trong đó đặc biệt chú ý đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng nhằm thu hút mọi người dân tích cực tham gia. Công an tỉnh tiếp tục có giải pháp xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh, đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở, trước mắt là bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp diễn ra./.

Tin, ảnh: Xuân Thu