Thành phố Nam Định phát động phong trào thi đua năm 2021

Chiều 15-1, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2021. Các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Định; Hoàng Nguyên Dự, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Năm 2020 trong điều kiện thiên tai, thời tiết và đại dịch COVID-19 tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội nhưng Đảng bộ, quân và dân thành phố Nam Định đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu; tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả trên các lĩnh vực. Đến ngày 19-6-2020, Đảng bộ thành phố đã hoàn thành công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 với 77/77 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Trong 3 ngày, từ 4 đến 6-8-2020, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; Chương trình công tác toàn khoá; Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, phòng chống tham nhũng được tăng cường. Việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về nêu gương đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên, góp phần tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và "Chung tay đẩy lùi dịch COVID-19". Hoạt động của HĐND thành phố được đổi mới trong tổ chức kỳ họp, giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn. Năm 2020, kinh tế - xã hội của thành phố vẫn giữ được ổn định và tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 15.860 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 187,4 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 9.140 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 33,7 triệu USD; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 15.400 tỷ đồng. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt 2.448 tỷ đồng, bằng 109%. Các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, quản lý đất đai có chuyển biến tích cực. Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Năm 2021 Đảng bộ thành phố tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đảm bảo tốt an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong dịp diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn. Đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu, hướng về cơ sở, coi trọng vai trò của nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Phát huy tinh thần đoàn kết; tiếp tục giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch, và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; tăng cường quản lý đô thị; xây dựng thành phố văn minh, hiện đại gắn với đô thị thông minh. Thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật ở tất cả các ngành, các cấp. Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân; bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển./.

Tin, ảnh: Xuân Thu