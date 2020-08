Nam Hùng thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Xác định công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, đội ngũ y, bác sĩ trạm y tế xã Nam Hùng (Nam Trực) luôn nỗ lực triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Cán bộ Trạm Y tế xã Nam Hùng kiểm tra sức khỏe cho trẻ em.

Đồng chí Đoàn Văn Tảo, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nam Hùng cho biết: Được sự quan tâm chăm lo của Đảng ủy, UBND xã, sự nghiệp y tế của xã ngày càng phát triển: Trạm Y tế xã được đầu tư cải tạo, nâng cấp; đội ngũ cán bộ y tế được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi y đức, thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cơ sở vật chất của Trạm Y tế xã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp gồm 17 phòng chức năng, trang bị các thiết bị y tế cơ bản phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Để thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong xã, Trạm Y tế xã đã tham mưu UBND xã thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ y tế dự phòng. Xã triển khai đồng bộ các hoạt động về truyền thông giáo dục sức khỏe, KHHGĐ; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh theo mùa; các vấn đề về nước sạch, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm… trên hệ thống loa truyền thanh xã hàng tuần, hàng tháng; lồng ghép tổ chức các buổi truyền thông tại hội nghị của các đoàn thể trong xã và các trường học trên địa bàn. Từ đầu năm 2020 đến nay, Trạm Y tế xã đã tổ chức 6 buổi nói chuyện chuyên đề về sức khỏe, thu hút trên 200 lượt người tham dự; tư vấn về sức khỏe cho 70 lượt người; đến thăm trên 100 hộ gia đình và phát 245 tờ rơi tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Trạm Y tế xã có quy chế chuyên môn, lập kế hoạch hoạt động từng tháng, quý làm cơ sở để cán bộ, nhân viên y tế hoàn thành các chỉ tiêu được giao và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân trên địa bàn. Năm 2019, Trạm Y tế xã Nam Hùng thực hiện khám bệnh cho 15.266 lượt người, trong đó khám dự phòng cho 14.710 lượt người, 124 khám chữa bệnh bằng phương pháp YHCT. 6 tháng đầu năm 2020, Trạm Y tế xã đã khám bệnh cho 6.216 lượt người, trong đó khám dự phòng cho 3.862 lượt người, 124 khám chữa bệnh bằng phương pháp YHCT. Cán bộ y, bác sĩ của trạm xử lý nhanh, chính xác khi bệnh nhân đến khám, điều trị, đồng thời, chuyển tuyến kịp thời các ca bệnh nặng, không để biến chứng do chuyển tuyến chậm hoặc để sai sót về chuyên môn.

Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được Trạm Y tế xã cũng triển khai thực hiện tốt như: Tiêm chủng mở rộng, khám, phòng chống sốt rét; phòng, chống các bệnh lao, phong. Từ đầu năm đến nay, Trạm Y tế xã đã tiêm vắc xin phòng viêm gan B cho 5 trẻ (49 trẻ tiêm ở bệnh viện các tuyến); tiêm vắc xin BCG (phòng bệnh lao) cho 57 trẻ; tiêm vắc xin OPV (phòng bại liệt) cho 57 trẻ; tiêm vắc xin HIB đủ 3 mũi cho 62 trẻ; tiêm vắc xin phòng sởi cho 72 trẻ; tiêm AT cho 58 phụ nữ từ 15-49 tuổi và có thai; tổ chức cho 472 trẻ từ 6-36 tháng tuổi uống VitaminA; thực hiện tốt công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em... Quản lý, cấp thuốc cho 13 bệnh nhân tâm thần; 30 bệnh nhân động kinh; 3 bệnh nhân lao; thường xuyên theo dõi sát các đối tượng có nguy cơ cao, đồng thời phát hiện quản lý chặt chẽ các bệnh nhân mắc các bệnh xã hội. Công tác theo dõi, quản lý, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi (từ 80 tuổi trở lên); quản lý chăm sóc người khuyết tật tại cộng đồng, phòng chống thiếu muối i-ốt, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh… được quan tâm đúng mức. Cán bộ y tế phối hợp chặt chẽ với công tác viên y tế thôn thường xuyên tổ chức, hướng dẫn nhân dân vệ sinh môi trường, khơi thông rãnh thoát nước trong thôn, xóm, diệt bọ gậy, muỗi ruồi truyền bệnh; giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các dấu hiệu dịch bệnh mới phát sinh, không để xảy ra dịch lớn trên địa bàn. Đặc biệt từ đầu năm đến nay, trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, xã tăng cường công tác giám sát, phát hiện, quản lý chặt chẽ người đi, đến từ vùng dịch, qua vùng dịch về địa phương; triển khai việc thực hiện cách ly y tế theo quy định. Xã đã làm thủ tục cho 7 người có yếu tố dịch tễ đi cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh; hướng dẫn và giám sát 26 người tự cách ly y tế tại nhà; hướng dẫn 141 người sống cùng nhà với người có yếu tố dịch tễ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, Trạm Y tế xã phối hợp với các đơn vị chức năng duy trì kiểm tra, giám sát các bếp ăn tập thể, trường mầm non và 8 hộ sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn 2 lần/năm. Đến nay, 28 nhân viên các bếp ăn tập thể, cô nuôi dạy trẻ, người sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn xã đã được tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Trạm còn tích cực phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân xã tuyên truyền, vận động phụ nữ và các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện KHHGĐ.

Với kết quả đạt được, Tram Y tế xã Nam Hùng được đánh giá là đơn vị trong tốp đầu của huyện thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Năm 2019, Nam Hùng là một trong 3 xã của huyện được công nhận Trạm Y tế xã đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp và đạt bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Những nỗ lực của các cán bộ Trạm Y tế xã Nam Hùng đã được ghi nhận bằng sự tin tưởng, quý mến của nhân dân trên địa bàn xã. Đây là niềm vinh dự và cũng là động lực giúp cán bộ, y, bác sỹ luôn cố gắng, khắc phục mọi khó khăn để làm tốt nhiệm vụ trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân./.

Bài và ảnh: Minh Tân