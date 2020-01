Các giải pháp phòng chống HIV/AIDS ở Hải Hậu

Đến ngày 31-12-2019 huyện Hải Hậu có 564 người nhiễm HIV/AIDS, gồm 376 nam, 188 nữ. Nguyên nhân nhiễm HIV chủ yếu do tiêm chích ma túy, lây truyền qua đường tình dục, tập trung trong nhóm tuổi từ 20-29 và 30-39. Trong tổng số người nhiễm HIV, có 331 người chuyển sang giai đoạn AIDS, 107 người đã tử vong. Riêng trong năm 2019, huyện Hải Hậu phát hiện mới 7 trường hợp nhiễm HIV, 12 người chuyển sang giai đoạn AIDS và có 3 trường hợp tử vong.

Phát thuốc ARV cho bệnh nhân nhiễm HIV tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu.

Trước thực trạng trên, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động phòng chống HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống đài phát thanh huyện, hệ thống truyền thanh ở các xã, thị trấn. Với phương châm “Hướng về cơ sở”, Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện huyện phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều hình thức thông tin phong phú bao gồm: Thông tin giáo dục truyền thông thay đổi hành vi, tư vấn trực tiếp cho các đối tượng là người nghiện chích ma tuý, người bán dâm, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và các nhóm nguy cơ khác; phối hợp với các trường học tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS thông qua các hình thức hội thảo, tập huấn, các buổi học ngoại khoá. Tổ chức chiến dịch truyền thông hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”. Các hoạt động truyền thông còn được lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phát tờ rơi truyền thông về điều trị bằng Methadone, tư vấn xét nghiệm tự nguyện và điều trị ARV; tổ chức nói chuyện chuyên đề tại các tổ dân phố, cụm dân cư và truyền thông trực tiếp cho các đối tượng có hành vi nguy cơ cao như nhóm nghiện chích ma túy, phụ nữ mại dâm, người nhiễm HIV và gia đình, tiếp viên nhà hàng, khách sạn…

Cùng với tuyên truyền, công tác giám sát HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV được đẩy mạnh. Hàng năm, Phòng Tư vấn xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu đều tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng tình hình nhiễm HIV/AIDS, số lượng đối tượng nguy cơ cao; rà soát số liệu định kỳ, giám sát bệnh nhân chuyển giai đoạn AIDS và tử vong do HIV/AIDS tại tuyến xã; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giám sát, quản lý, thống kê báo cáo số liệu HIV/AIDS; nâng cao chất lượng xét nghiệm sàng lọc; đào tạo nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức mới về xét nghiệm HIV cho người làm công tác xét nghiệm. Đồng thời củng cố nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ chuyên trách về giám sát HIV/AIDS, thực hiện nghiêm túc chế độ rà soát, báo cáo thống kê số liệu theo quy định. Trong năm 2019, Bệnh viện huyện đã tư vấn và xét nghiệm cho khoảng 500 người, trong đó phát hiện 12 người dương tính với HIV. Các trường hợp này đã được tư vấn, khám và điều trị. Cũng trong chương trình can thiệp giảm tác hại lây nhiễm HIV, công tác chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS được thực hiện tích cực. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu đang điều trị cho 130 bệnh nhân HIV/AIDS bằng ARV; trong đó có 128 bệnh nhân điều trị trên 12 tháng. Công tác chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng được triển khai hiệu quả thông qua đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, cộng tác viên; phối hợp tốt giữa chương trình phòng, chống HIV/AIDS và chương trình Lao trong công tác dự phòng, điều trị, chăm sóc. Công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tiếp tục được duy trì với nhiều hoạt động như: Tư vấn và xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV. Cũng trong chương trình can thiệp giảm tác hại lây nhiễm HIV, các ngành chức năng tích cực thực hiện chương trình điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

Với các giải pháp đồng bộ, công tác phòng chống HIV/AIDS ở huyện Hải Hậu đã đạt được kết quả đáng ghi nhận: Dịch HIV/AIDS giảm cả ba tiêu chí: Số người nhiễm mới HIV được phát hiện, số người chuyển sang giai đoạn AIDS và số người tử vong do AIDS. Công tác dự phòng lây nhiễm HIV trong cộng đồng đã tới được các đối tượng nhiễm HIV; chất lượng điều trị cho bệnh nhân AIDS ngày càng được nâng cao. Hướng tới mục tiêu 90-90-90 (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virrus và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng virus kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp để sống khỏe mạnh) và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác, thời gian tới, huyện Hải Hậu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Duy trì công tác dự phòng và can thiệp giảm tác hại của HIV/AIDS. Nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS./.

Bài và ảnh: Minh Tân