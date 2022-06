Liên hợp quốc cảnh báo số người di cư tăng

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) vừa cảnh báo số người di cư trên thế giới có thể tăng mạnh do tác động của xung đột, khủng hoảng lương thực và biến đổi khí hậu.

Người di cư được giải cứu trên Địa Trung Hải về tới căn cứ hải quân ở thủ đô Tripoli (Libya) ngày 29/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo hằng năm về xu hướng di cư toàn cầu, do UNHCR công bố ngày 15/6, vào cuối năm 2021, ước tính có 89,3 triệu người trên thế giới phải di cư do bạo lực và xung đột. Cuộc khủng hoảng Ukraine khiến số người di cư lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu người. Người đứng đầu UNHCR Filippo Grandi cho rằng, nỗ lực giải quyết khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu, vốn chịu tác động từ xung đột Ukraine, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn bùng phát làn sóng di cư nghiêm trọng.