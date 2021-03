tin vắn quốc tế

Mê-hi-cô: Thúc đẩy thỏa thuận với lao động nhập cư

Tổng thống Mê-hi-cô L.Ô-bra-đô cho biết sẽ nỗ lực đạt thỏa thuận với Mỹ về lao động nhập cư, nhằm bảo đảm pháp lý cho người lao động Mê-hi-cô và các quốc gia Trung Mỹ. Thỏa thuận này vừa bảo đảm quyền lợi của người lao động nhập cư, vừa góp phần quản lý dòng người di cư trong khu vực. Lãnh đạo Mê-hi-cô xác nhận, Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn đã cam kết dành bốn tỷ USD giúp các nước Trung Mỹ phát triển kinh tế, nhằm hạn chế làn sóng di cư trái phép.

Xô-ma-li-a: Tăng cường truy quét khủng bố

Quân đội Xô-ma-li-a cho biết, vừa phối hợp Phái bộ Liên minh châu Phi tại Xô-ma-li-a (Amisom) tiến hành chiến dịch quân sự chung nhằm vào một số địa điểm được cho là nơi ẩn náu của nhóm khủng bố An Xa-báp, ở miền nam nước này. Một số phần tử khủng bố thuộc An Xa-báp đã bị tiêu diệt. Lực lượng chung cũng xác định, kích nổ thành công và thu hồi các thiết bị nổ tự chế, do phiến quân cài đặt dọc các tuyến đường ở địa phương, với mục tiêu là các lực lượng quân đội.

Anh: Phát hiện bom sót lại sau chiến tranh

Hơn 2.600 gia đình ở thành phố E-xe-tơ, tây nam nước Anh, được sơ tán khẩn cấp, sau khi một quả bom sót lại từ chiến tranh thế giới thứ hai được phát hiện gần khuôn viên ký túc xá thuộc Đại học E-xe-tơ. Lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán sinh viên. Hiện trường được phong tỏa, các chuyên gia về chất nổ được điều tới, kiểm tra và xử lý quả bom.

Nga: Phóng vệ tinh giám sát khí hậu Bắc Cực

Theo Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos, ngày 28-2, vệ tinh Arktika-M, vệ tinh đầu tiên của Nga giám sát khí hậu và môi trường tại vùng Bắc Cực, đã được phóng thành công bằng tên lửa Soyuz, từ trung tâm phóng vệ tinh Bai-cô-nua ở Ca-dắc-xtan. Roscosmos dự kiến, vệ tinh Arktika-M thứ hai sẽ được phóng vào năm 2023. Các vệ tinh này sẽ cung cấp thông tin giám sát khí hậu suốt ngày đêm của bề mặt Trái đất và các biển ở Bắc Cực./.

