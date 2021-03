tin thế giới

WHO cảnh báo dịch COVID-19 chưa thể kết thúc trong năm 2021

AP đưa tin, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 1-3 tại Geneva (Thụy Sĩ), Giám đốc phụ trách Chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Mike Ryan, tuyên bố sẽ là phi thực tế khi cho rằng thế giới sẽ vượt qua đại dịch vào cuối năm nay. Theo ông Mike Ryan, những dữ liệu mới cho thấy các loại vaccine được WHO cấp phép đang có hiệu quả trong việc giảm tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các nước không nên chủ quan bởi đại dịch vẫn diễn biến khó lường. Cũng tại buổi họp báo, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ quan ngại khi số ca nhiễm COVID-19 đang tăng trở lại sau 6 tuần giảm liên tiếp. Ông cho rằng điều này đáng thất vọng nhưng không bất ngờ bởi một số quốc gia đang nới lỏng các biện pháp phòng dịch.

Nga có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 8-2021

Trả lời phỏng vấn TASS mới đây về đại dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova nhận định, Nga có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 8-2021. Nga bắt đầu tiêm chủng hàng loạt vaccine phòng COVID-19 từ giữa tháng 1-2021. Giới chức Nga nhận định, để hình thành miễn dịch cộng đồng, 60% dân số phải được tiêm vaccine. Theo Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova, các khu vực của Nga đang tích cực tham gia tiến trình này. Số ca mắc mới COVID-19 tại Nga đã giảm đáng kể, song theo Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova, tình hình vẫn còn nghiêm trọng. Đầu mùa xuân là quãng thời gian thường lây lan các bệnh truyền nhiễm do virus. Về thời điểm Nga có thể trở lại cuộc sống bình thường, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova nhận định, khả năng này liên quan mục tiêu 60% dân số được tiêm chủng, cũng như việc người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp hạn chế trong giai đoạn này, cùng với đó là COVID-19 biến thành loại virus theo mùa, nghĩa là khả năng cao chúng ta sẽ được chủng ngừa thường xuyên. Thế giới chưa đủ kinh nghiệm để hiểu được khả năng miễn nhiễm COVID-19 kéo dài trong bao lâu. Trong bối cảnh người dân đã đỡ căng thẳng và tin rằng COVID-19 sẽ biến mất, tình hình hiện đã khá hơn, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova nhấn mạnh, khi virus còn hiện diện, chúng ta vẫn phải cẩn trọng và bảo vệ bản thân cũng như người thân của mình.

Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách cho tài khóa 2021

Ngày 2-3, Hạ viện Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách cho tài khóa 2021 với tổng chi cao kỷ lục lên tới 1.030 tỷ USD, tăng 3,8% so với ngân sách của tài khóa trước. Ngân sách dành cho quốc phòng tăng 0,5% so với một năm trước đó. Đây là năm thứ bảy liên tiếp ngân sách quốc phòng của Nhật Bản tăng cao kỷ lục. Ngoài ra, trong dự thảo ngân sách mới còn có quỹ dự phòng trị giá 5.000 tỷ yên, chủ yếu phục vụ cho việc ứng phó đại dịch COVID-19. Để tài trợ cho dự thảo ngân sách này, Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ phát hành 43.600 tỷ yên trái phiếu, tăng 11.040 tỷ yên so với kế hoạch phát hành trái phiếu để tài trợ cho ngân sách của tài khóa 2020./.

PV