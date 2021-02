tin thế giới

Guinea khởi động chiến dịch tiêm phòng Ebola

Ngày 23-2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Guinea đã phát động chiến dịch tiêm phòng Ebola, sau khi đợt bùng phát dịch mới tại nước này trong tháng 2.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, lực lượng y tế đã bắt đầu tiêm chủng Ebola ở Gouecke, sau khi hơn 11nghìn liều vaccine được chuyển đến Guinea trước đó 1 ngày. WHO có kế hoạch gửi thêm khoảng 8.000 liều vaccine Ebola đến Guinea. Bộ trưởng Y tế Guinea Remy Lamah và ông Georges Ki-Zerbo, đại diện WHO tại Guinea, cũng đã có mặt tại thị trấn để theo dõi hoạt động tiêm chủng. Hôm 13-2, Guinea đã công bố ghi nhận các ca nhiễm mới Ebola. Đây là những người nhiễm đầu tiên ở Tây Phi kể từ đợt dịch 2013-2016 khiến hơn 11.300 người tử vong tại Guinea, Liberia và Sierra Leone. Đợt bùng phát dịch mới nhất xuất hiện gần thị trấn Gouecke, trong vùng rừng núi Nzerekore, phía Đông Nam Guinea, khiến 5 người tử vong. Ebola gây sốt nghiêm trọng và trong trường hợp xấu nhất có thể khiến chảy máu không ngừng. Bệnh lây truyền qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể. Những người sống chung hoặc chăm sóc bệnh nhân có nguy cơ nhiễm cao nhất.

Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng nhanh chóng ở Trung Mỹ

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 23-2 đã cảnh báo về mức độ thiếu đói đang gia tăng nhanh chóng đối với phần lớn các nước thuộc khu vực Trung Mỹ, trong bối cảnh các nước này phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 và các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt gây ra.

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn báo cáo của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc LHQ cho biết mức độ thiếu đói đã tăng gần 4 lần ở El Salvador, Guatemala, Honduras và Nicaragua, từ 2,2 triệu người bị ảnh hưởng trong năm 2018 lên gần 8 triệu người hiện nay. Theo WFP, trong số gần 8 triệu người bị thiếu đói có khoảng 1,7 triệu người được coi là ở trong tình trạng “khẩn cấp” về nguy cơ mất an ninh lương thực, nghĩa là họ cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp, đặc biệt là sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Báo cáo của WFP nhấn mạnh, khu vực Trung Mỹ - nơi nhiều năm ở trong tình trạng hạn hán và thời tiết thất thường khiến cho sản xuất lương thực bị đình trệ, đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng do hứng chịu mưa bão kỷ lục trong năm 2020./.

