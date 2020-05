WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh

Theo Roi-tơ và TTXVN, Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) M.Rai-ơn cảnh báo, một số nước vẫn có thể đối mặt "đỉnh dịch thứ hai", nếu dỡ bỏ quá sớm các biện pháp chống Covid-19. Quan chức WHO kêu gọi các nước thận trọng trong các bước dỡ bỏ phong tỏa, đồng thời luôn đề phòng khả năng bùng phát đợt dịch bệnh mới.

Thủ tướng Mông-tê-nê-grô tuyên bố khống chế dịch Covid-19 thành công. Ảnh GOV.ME

* Giới chức WHO cũng cảnh báo về nguy cơ "đại dịch thầm lặng" ở châu Phi, nếu các quốc gia không ưu tiên xét nghiệm diện rộng. Ðến chiều 26-5, số bệnh nhân Covid-19 tại châu Phi lên hơn 118.210 người. Tổng số ca bệnh trên toàn thế giới vượt mức 5,6 triệu người.

* Hơn 200 tổ chức y tế đại diện 40 triệu người làm việc trong ngành y tế trên thế giới gửi thư tới lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), trong đó kêu gọi xây dựng kế hoạch "phục hồi xanh và lành mạnh" thời hậu Covid-19. Bức thư kêu gọi G20 ưu tiên tăng đầu tư vào lĩnh vực y tế cộng đồng, nước sạch và môi trường, nhằm tăng "sức đề kháng" trước nguy cơ khủng hoảng y tế.

* Ngày 26-5, Trung Quốc đại lục thông báo có thêm bảy ca mắc Covid-19 và đều nhập cảnh từ nước ngoài; không có ca tử vong nào liên quan Covid-19 trong ngày 25-5.

* Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In tuyên bố, chính phủ sẽ dành nỗ lực cao nhất để ngăn nguy cơ bùng phát các ổ dịch mới. Thực hiện chính sách "không đeo khẩu trang, không lên xe", từ ngày 27-5, tất cả hành khách đều được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt hành trình.

* Thủ đô Tô-ki-ô của Nhật Bản bước vào giai đoạn 1 nới lỏng phong tỏa, mở lại bảo tàng, thư viện và các cơ sở thể thao trong nhà. Chính quyền Tô-ki-ô xem xét sớm chuyển sang giai đoạn 2, cho phép các phòng tập thể dục, nhà hát, rạp chiếu phim và trung tâm luyện thi mở cửa.

* Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Phi-li-pin R.Ðu-téc-tê cho biết học sinh chưa thể quay trở lại trường học khi chưa có vắc-xin phòng Covid-19. Theo Tổng thống, không vắc-xin, việc mở cửa lại trường học là mạo hiểm.

* Chính phủ Thái-lan quyết định gia hạn Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp tới cuối tháng 6. Giới chức Thái-lan đang thảo luận việc triển khai giai đoạn 3 về nới lỏng phong tỏa, cũng như xem xét khả năng giảm thời gian giới nghiêm.

* Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) kêu gọi chấm dứt các cuộc tiến công mạng nhằm vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu y tế trong thời kỳ dịch Covid-19. ICRC hối thúc các chính phủ tăng cường hành động, tái khẳng định cam kết đối với các quy tắc quốc tế.

* Tại châu Âu, Tây Ban Nha hối thúc các đối tác trong Liên hiệp châu Âu (EU) thiết lập những quy tắc chung về mở cửa biên giới và khôi phục khu vực Sen-ghen về tự do đi lại. Ðề nghị được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước từng bước dỡ bỏ phong tỏa.

* Ngày 25-5, Thủ tướng Mông-tê-nê-grô Ð.Mác-cô-vích tuyên bố, nước này đã khống chế thành công dịch Covid-19. Trong 20 ngày liên tiếp, Mông-tê-nê-grô không ghi nhận ca nhiễm mới. Hiện Mông-tê-nê-grô có 324 ca dương tính, trong đó chín người chết.

* Truyền thông Ðức đưa tin, chính phủ nước này có kế hoạch kéo dài thời hạn giãn cách xã hội đến ngày 29-6 tới, thay vì ngày 5-7 đưa ra trước đó. Béc-lin cũng xem xét dỡ bỏ cảnh báo du lịch đối với 31 quốc gia châu Âu, từ giữa

tháng 6.

* Trong khi đó, tại Thụy Ðiển, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế và thất nghiệp gia tăng vì dịch bệnh. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 lên 7,9%. Các chỉ số trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, nhà hàng cũng giảm sút.

* Nga ghi nhận thêm 8.915 trường hợp mắc Covid-19, trong đó thủ đô Mát-xcơ-va có nhiều ca nhiễm mới nhất, với 2.830 người. U-crai-na có thêm 339 ca dương tính. Số bệnh nhân tại Bê-la-rút là hơn 38.000 người.

* Giới chức y tế Ba Lan tuyên bố nước này đã qua đỉnh dịch, số ca mắc mới tăng chậm lại. CH Séc và Xlô-va-ki-a mở lại biên giới, cho phép người dân qua lại hai nước, bắt đầu từ ngày 27-5.

* Luých-xăm-bua thông báo nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 27-5, cho phép các quán cà-phê, nhà hàng mở cửa trở lại. Các hoạt động kỷ niệm và nghi lễ tôn giáo cũng được phép tổ chức, với các điều kiện nghiêm ngặt.

* Tây Ban Nha điều chỉnh giảm tổng số ca chết vì Covid-19 ít hơn gần 2.000 ca so con số trước đó, do có những trường hợp thống kê trùng và không phải chết vì Covid-19. Ngày 25-5, Ai-len lần đầu trong hơn hai tháng qua không ghi nhận ca tử vong nào do Covid-19.

* Kết quả một cuộc thăm dò dư luận vừa được Cơ quan Thống kê quốc gia I-ta-li-a công bố cho biết, số đông người dân I-ta-li-a ủng hộ mạnh mẽ lệnh phong tỏa nhằm hạn chế dịch Covid-19 lây lan. Có 91% số người được hỏi cho rằng, hạn chế về đi lại và lao động là "có ích".

* Tổ chức Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và vắc-xin - Trung tâm vắc-xin quốc tế (VIDO-InterVac) của Ca-na-đa thông báo, việc thử nghiệm trên động vật loại vắc-xin phòng Covid-19 do tổ chức này nghiên cứu đã đạt kết quả khả quan và sẽ sớm được thử nghiệm trên người.

* Nhiều nước và vùng lãnh thổ tại Trung Ðông tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế. I-ran cho phép mở cửa lại một số đền thờ. A-rập Xê-út thông báo từng bước nới lỏng các biện pháp phong tỏa từ ngày 28-5, song vẫn phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội.

Theo nhandan.com.vn