tin vắn quốc tế

Tàu chở dầu đầu tiên của Iran đã tới Venezuela

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 23-5, Đại sứ quán Iran tại Venezuela thông báo con tàu đầu tiên trong số 5 chiếc tàu chở nhiên liệu của Iran đã đi vào vùng kinh tế đặc quyền của Venezuela một cách an toàn. Trong thông báo trên mạng Twitter, Đại sứ quán Iran tại Caracas cho biết chiếc tàu chở nhiên liệu đầu tiên của nước này đã tới Venezuela với sự hộ tống của Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB) sau khi con tàu đi vào vùng lãnh hải nước Nam Mỹ.

Tàu chở dầu thuộc Công ty dầu quốc gia Iran (NITC). Ảnh: IRNA/TTXVN

Cơ quan ngoại giao Iran cũng cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang Venezuela và hoan nghênh mối quan hệ hữu nghị và anh em giữa hai nước. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo lực lượng vũ trang nước này đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở khu vực đảo La Orchila, phía Bắc nước này để bảo vệ các tàu chở dầu của Iran trong bối cảnh Mỹ có những động thái đáp trả việc Iran vận chuyển nhiên liệu tới Venezuela.

Gần 30 cuộc biểu tình tại Đức phản đối các biện pháp phong tỏa phòng COVID-19

Ngày 23-5, trên khắp nước Đức tiếp tục diễn ra hàng chục cuộc tuần hành, biểu tình nhằm phản đối các biện pháp phong tỏa do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Cảnh sát cho biết, trong ngày 23-5, gần 30 cuộc tuần hành đã diễn ra ở Thủ đô Berlin và nhiều thành phố khác trên khắp nước Đức, trong đó có Nuremberg, Munich và Stuttgart. Tại Hamburg, 750 người đã tham gia tuần hành. Cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng để giải tán một cuộc tuần hành có khoảng 120 người tham gia. Nhiều người biểu tình quá khích đã bị cảnh sát bắt giữ. Các cuộc tuần hành đã được tổ chức hàng tuần ở các thành phố lớn của Đức kể từ đầu tháng 4 vừa qua và đã leo thang trong những tuần gần đây với sự tham gia của hàng nghìn người. Mục đích của những người biểu tình là nhằm phản đối các biện pháp hạn chế của chính phủ, với lý do các biện pháp này xâm phạm quyền tự do cá nhân./.

