Giải Cầu lông, Bóng bàn tỉnh năm 2022

Trong 2 ngày 28 và 29-5, tại Cung Thể thao tỉnh, Sở VH, TT và DL tổ chức Giải Cầu lông, Bóng bàn tỉnh năm 2022.

Đây là 2 trong số những môn thi đấu chính thức trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX năm 2022. Giải Cầu lông, Bóng bàn tỉnh năm nay thu hút sự tham gia của hơn 200 VĐV nam, nữ mọi lứa tuổi của 10 huyện, thành phố và các ngành: Công an, Quân đội; tranh tài ở các nội dung: cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ và đồng đội nam nữ… Giải Cầu lông, Bóng bàn tỉnh năm 2022 là hoạt động thể thao thiết thực chào mừng thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) tổ chức tại Nam Định; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn toàn tỉnh; qua đó phát hiện, tuyển chọn VĐV có thành tích xuất sắc để tập huấn, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Do công tác chuẩn bị chu đáo nên giải được tổ chức thành công, các VĐV thi đấu hết mình cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt, hấp dẫn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ, trao Huy chương cho các vận động viên đoạt giải đồng đội nam môn bóng bàn.

Kết thúc Giải, ở môn Bóng bàn nội dung đơn nam, Công an tỉnh đoạt giải Nhất, thành phố Nam Định đoạt giải Nhì, huyện Vụ Bản đoạt giải Ba; nội dung đơn nữ, thành phố Nam Định đoạt giải Nhất và Nhì, Công an tỉnh đoạt giải Ba; nội dung đôi nam (41-60 tuổi), Công an tỉnh đoạt giải Nhất, thành phố Nam Định đoạt giải Nhì và Ba; nội dung đôi nam (31-40 tuổi), Công an tỉnh đoạt giải Nhất, huyện Nam Trực đoạt giải Nhì, thành phố Nam Định đoạt giải Ba; nội dung đôi nam (dưới 31 tuổi), huyện Hải Hậu đoạt giải Nhất và Ba, thành phố Nam Định đoạt giải Nhì; nội dung đôi nữ, thành phố Nam Định đoạt giải Nhất, Công an tỉnh đoạt giải Nhì, huyện Giao Thủy đoạt giải Ba…

Ở môn Cầu lông nội dung đơn nam, huyện Nghĩa Hưng đoạt giải Nhất, thành phố Nam Định đoạt giải Nhì và Ba; nội dung đơn nữ, thành phố Nam Định đoạt giải Nhất và Ba, huyện Nam Trực đoạt giải Nhì; nội dung đôi nữ (dưới 31 tuổi), Công an tỉnh đoạt giải Nhất, thành phố Nam Định đoạt giải Nhì, huyện Hải Hậu đoạt giải Ba; nội dung đôi nữ (trên 31 tuổi), Công an tỉnh đoạt giải Nhất, huyện Giao Thủy đoạt giải Nhì, thành phố Nam Định đoạt giải Ba; nội dung đôi nam nữ (30-40 tuổi), huyện Nam Trực đoạt giải Nhất, huyện Giao Thủy đoạt giải Nhì, thành phố Nam Định đoạt giải Ba; nội dung đôi nam nữ (41-50 tuổi), thành phố Nam Định đoạt giải Nhất, huyện Giao Thủy đoạt giải Nhì, huyện Nghĩa Hưng đoạt giải Ba…

Tin, ảnh: Khánh Dũng