Nhân Ngày Thể thao Việt Nam (27-3)

Sức lan tỏa từ cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Năm 2021, trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành VH, TT và DL tỉnh xác định: “Trong bối cảnh dịch bệnh cần đẩy mạnh phong trào TDTT, không chỉ nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn để nhân dân ứng phó tốt hơn với dịch bệnh, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố tinh thần đoàn kết, quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của TDTT chuyên nghiệp, thành tích cao trên các đấu trường trong nước và quốc tế”. Thời gian qua, sự nghiệp TDTT luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh.

Vận động viên Đinh Thị Bích (áo đỏ) trên đường chạy tiếp sức nữ 4x400m tại Giải Điền kinh vô địch quốc gia năm 2021.

Trong năm qua, Sở VH, TT và DL đã làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực TDTT thông qua việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh với các nội dung: đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với chương trình xây dựng NTM, nhân rộng các điển hình văn hoá, TDTT, tăng cường xã hội hoá các hoạt động TDTT; tổ chức tập huấn phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác TDTT cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức TDTT từ tỉnh đến cơ sở; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp TDTT trực thuộc, Phòng VH-TT, Trung tâm VH, TT và TT các huyện, thành phố tổ chức tốt các hoạt động TDTT đảm bảo hiệu quả, an toàn, phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19… Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể TDTT của nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, phát triển đa dạng các hình thức tập luyện, thi đấu TDTT ở cơ sở phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị; tăng cường sưu tầm, xây dựng các văn bản hướng dẫn người dân chủ động điều chỉnh cách tập luyện, lựa chọn môn thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng phòng, chống dịch bệnh; chú trọng phát triển phong trào tập luyện TDTT trong lực lượng công nhân, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang; thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực cho phát triển TDTT quần chúng. Các địa phương trong tỉnh đã tiến hành khảo sát, quy hoạch quỹ đất cho hoạt động TDTT, đầu tư kinh phí trang thiết bị tập luyện, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư cung ứng các dịch vụ TDTT, xây dựng cơ sở vật chất TDTT. Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao của tỉnh được xây dựng đồng bộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Năm 2021, Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các địa phương trong tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ. Các hoạt động TDTT phù hợp với tình hình mới được tổ chức, phát động tạo hiệu ứng lan tỏa, nhận được sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tiêu biểu là Giải chạy Olympic online “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2021, Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ X năm 2021. Phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn tỉnh mặc dù phải chịu không ít ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nhưng đã có bước phát triển mạnh cả bề rộng và chiều sâu. Năm 2021, số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 36,6% so với tổng dân số; số gia đình thể thao đạt 19,5% so với tổng số hộ gia đình; 100% cơ sở giáo dục đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục thể chất, trong đó trên 40% học sinh, sinh viên tham gia tập luyện TDTT ngoại khóa; 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đạt chiến sĩ khoẻ, trong đó 80% đạt khá, giỏi, 98,7% quân số khỏe để tham gia học tập, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; toàn tỉnh có hơn 1.700 CLB thể thao đa dạng các môn: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, chạy bộ, xe đạp...

Trên nền tảng phát triển mạnh mẽ của phong trào TDTT quần chúng, thể thao chuyên nghiệp, thành tích cao của tỉnh có bước phát triển nhảy vọt. Tỉnh ta có hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao từ nhiều tuyến: Đó là các lớp năng khiếu thể thao ở các trường học như: THCS Phùng Chí Kiên, THCS Trần Bích San, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Nguyễn Huệ (thành phố Nam Định)… Hai đơn vị đào tạo, huấn luyện VĐV hàng đầu của tỉnh là Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh có chức năng đào tạo chuyên nghiệp, bài bản từ tuyến VĐV năng khiếu, VĐV trẻ, các lứa cầu thủ từ U11 đến U21… Các VĐV được tập luyện, thi đấu tại SVĐ Thiên Trường, Nhà thi đấu Trần Quốc Toản, Bể bơi Trần Khánh Dư với hệ thống cơ sở vật chất tương đối hoàn chỉnh, hiện đại. Những VĐV có khả năng đạt thành tích cao, các trung tâm tạo điều kiện cho đi tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I (Hà Nội), Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia II (Đà Nẵng)… Năm 2021, đội tuyển các môn: điền kinh, bơi - lặn, bóng đá, vật, boxing, võ cổ truyền, wushu, jujitsu… tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc gia giành được thành tích cao với tổng số 38 huy chương; trong đó có 14 HCV, 10 HCB, 14 HCĐ; đóng góp cho đội tuyển quốc gia 8 VĐV; 9 VĐV đạt cấp Kiện tướng, 21 VĐV đạt cấp I. Điền kinh và bóng đá là 2 môn thế mạnh của thể thao thành tích cao tỉnh trong những năm qua. Ở môn Điền kinh, những vận động viên kỳ cựu, dày dạn kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao như: Nguyễn Thị Huyền, Đinh Thị Bích, Dương Văn Thái, Phạm Văn Lâm… không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc dìu dắt, hỗ trợ tinh thần, tâm lý thi đấu cho các vận động viên trẻ tại các giải điền kinh trong nước mà còn là những trụ cột của Điền kinh Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công trong các kỳ SEA Games ở các nội dung sở trường 400m rào nữ, 400m nữ, 800m nữ, 800m nam, 1.500m nam. Dự kiến, để chuẩn bị cho SEA Games 31-2022, điền kinh Nam Định vinh dự có 1 HLV và 2 VĐV tham dự đội tuyển Điền kinh Việt Nam, gồm: HLV Vũ Ngọc Lợi, VĐV Nguyễn Thị Huyền, VĐV Đinh Thị Bích. Ở môn Bóng đá, tỉnh ta đã tham gia thi đấu và đăng cai tổ chức thành công các trận đấu tại Giải Bóng đá vô địch quốc gia V-League 2021, CLB bóng đá Nam Định đứng trong top các đội dẫn đầu. Từ khi trở lại với giải đấu cao nhất của cả nước (năm 2018), CLB bóng đá Nam Định vẫn thuộc diện “con nhà nghèo” khi nguồn kinh phí tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp cho đội bóng còn hạn hẹp, không ổn định. Vừa qua, CLB bóng đá Nam Định và Tập đoàn Xuân Thiện đã ký kết hợp đồng tài trợ chính với số tiền 200 tỷ đồng trong vòng 4 năm (2022-2025). Đây là cơ sở vững chắc đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của đội bóng Thành Nam cũng như tiếp thêm động lực cho các cầu thủ thi đấu giành thứ hạng cao tại V-League trong thời gian tới.

Từ năm 2020 đến nay do dịch bệnh COVID-19 nên các sự kiện, giải đấu TDTT từ phong trào đến thành tích cao, chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đều phải tạm dừng, tạm hoãn hoặc không tổ chức; hoạt động tập luyện, thi đấu của các đội tuyển thể thao gặp nhiều khó khăn. Các trung tâm huấn luyện, đào tạo thể thao của tỉnh đã phải điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, áp dụng những biện pháp hạn chế VĐV đi tập huấn dã ngoại, trong và ngoài nước. Việc không được tham gia thi đấu, cọ xát tại các giải đấu đã phần nào ảnh hưởng tới tâm lý, thành tích chuyên môn của các VĐV. Khắc phục khó khăn, mục tiêu lớn nhất năm 2022 của ngành VH, TT và DL tỉnh là tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, để chuẩn bị các điều kiện tổ chức các trận đấu vòng bảng môn Bóng đá nam SEA Games 31, tỉnh ta đã hoàn thành nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng bóng đá như: sửa chữa các hạng mục cơ bản, cải tạo mặt cỏ tại SVĐ Thiên Trường, trang bị hệ thống đèn điện chiếu sáng, màn hình LED điện tử, nâng cấp sân tập, các phòng chức năng, mua sắm bàn, ghế, trang thiết bị tập luyện, thi đấu… với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Sở VH, TT và DL tăng cường phối hợp các sở, ban, ngành, các liên đoàn, tổ chức thể thao xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức và đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh, cấp quốc gia đảm bảo an toàn, phù hợp, thích ứng trong trạng thái bình thường mới. Phát triển lực lượng VĐV, nâng cao thành tích thể thao chuyên nghiệp, thành tích cao, đóng góp nhiều HLV, VĐV cho các đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu lớn trong khu vực và quốc tế./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng