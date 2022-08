Nghĩa Hưng tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thông tin

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Nghĩa Hưng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thông tin (VH-TT); tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch; xây dựng các kế hoạch, triển khai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT). Các chỉ tiêu phát triển VH-TT của huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin của các tầng lớp nhân dân.

Thi Bơi chải trong Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống dịp Tết Độc lập hàng năm của huyện Nghĩa Hưng.

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về “Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội giai đoạn 2021-2025”, Phòng VH-TT, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, quê hương gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Công tác tuyên truyền thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh trên Cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn và hệ thống phát thanh cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong quá trình thực thi công vụ, thực hiện chương trình cải cách hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị.

Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thông tin - truyền thông trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả. Trong đó, đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID); tiện ích, ý nghĩa của việc làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử; đẩy mạnh Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19; triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội… Huyện chỉ đạo Phòng VH-TT huyện phối hợp với Công an huyện, chính quyền các xã, thị trấn chấn chỉnh, kiểm soát hoạt động quảng cáo; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ VH-TT công cộng trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở đều chấp hành các quy định pháp luật cơ bản về kinh doanh dịch vụ VH-TT; có đầy đủ thủ tục hành chính, giấy phép kinh doanh; đạt các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất; niêm yết đầy đủ bảng nội quy theo quy định, góp phần xây dựng môi trường và phổ biến sinh hoạt văn hóa an toàn, lành mạnh trên địa bàn. Các dịch vụ bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn huyện phát triển nhanh. Với 31 đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát (6 bưu cục, 25 bưu điện văn hoá xã), công tác chuyển phát báo chí, thư tín trên địa bàn huyện được đảm bảo, 100% xã, thị trấn nhận được thư, báo trong ngày. Toàn huyện có 25 cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử công cộng; 25 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; 63 cơ sở dịch vụ in ấn, photocopy; 19 cửa hàng phát hành xuất bản phẩm; 150 trạm phát sóng thông tin di động (BTS) của 5 doanh nghiệp viễn thông di động, phủ sóng 4G toàn huyện.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, năm 2021, Phòng VH-TT huyện tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch “Chuyển đổi số huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; phối hợp VNPT Nam Định triển khai nâng cấp hệ thống quản lý văn bản điều hành và ký số; tổng hợp thông tin xây dựng mã định danh điện tử của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn rà soát, đăng ký mới địa chỉ hộp thư công vụ, tài khoản quản lý văn bản điều hành, chứng thư số. Cả 24 xã, thị trấn đã lắp đặt cụm loa truyền thanh trên các trạm thu phát sóng di động; sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các đài truyền thanh không dây.

Năm 2021 là năm đầu triển khai các chiến lược, chương trình, đề án về công tác gia đình, văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở VH, TT và DL, UBND huyện Nghĩa Hưng đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh quán triệt, phố biến và triển khai thực hiện Kết luận số 75-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07 xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” gắn với xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Các phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ chung sức xây dựng NTM”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh”, “Xung kích vì cuộc sống cộng đồng” của các cấp Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên huyện được phát động mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ năm 2019, 100% cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn của huyện đã ban hành quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn vận động người dân thực hiện tốt hương ước, quy ước thôn/xóm/tổ dân phố, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và quy định ứng xử nơi công cộng. Hàng năm, UBND huyện phối hợp với Sở VH, TT và DL, Sở TT và TT tổ chức các lớp tập huấn, bổ sung kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực gia đình, VH-TT, thể thao và du lịch. Đến nay, huyện có 3 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 21 xã đạt chuẩn văn hóa NTM; 73 trường học, 62 cơ quan, đơn vị, 25 trạm y tế xã đạt chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 100%); 288/293 làng, thôn, xóm, tổ dân phố hoàn thành xây dựng nhà văn hoá (đạt 98,3%); 100% thôn, xóm, tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa NTM”; 91% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa NTM”.

Toàn huyện có 32 di tích được công nhận xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc; trong đó có 7 di tích cấp quốc gia, 25 di tích cấp tỉnh. Trong công tác quản lý di sản, huyện đã thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn các biểu hiện tư nhân hóa, thương mại hóa khai thác di tích, lễ hội, giữ gìn sự tôn nghiêm và giá trị văn hóa truyền thống của các lễ hội. Phòng VH-TT huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về quản lý lễ hội, nếp sống văn minh tại lễ hội, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, mê tín dị đoan, kinh doanh bất hợp pháp trong lễ hội; huy động các nguồn lực đầu tư tôn tạo, tu bổ di tích; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, tệ nạn trộm cắp tại các di tích; lập danh sách, hồ sơ xếp hạng di tích trình các cấp thẩm quyền phê duyệt, xếp hạng giai đoạn 2021-2023.

Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, năm 2022, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng hoạt động sôi nổi trở lại, từng bước thích ứng yêu cầu của tình hình mới. Các địa phương trong huyện đã tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thi đấu TDTT nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) và Quốc tế Lao động (1-5) đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, vui chơi, giải trí và rèn luyện thể thao của nhân dân. Hướng tới tổ chức Đại hội Thể thao cấp huyện và cấp tỉnh, đến nay, các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp xã lần thứ IX; tích cực chuẩn bị lực lượng diễn viên, vận động viên tham gia biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao tại Đại hội TDTT huyện lần thứ IX nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám (19-8) và Quốc khánh (2-9).

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về VH-TT trên địa bàn, thời gian tới, huyện Nghĩa Hưng tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; hoàn thiện xây dựng tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí xã, thị trấn NTM nâng cao, kiểu mẫu. Củng cố thể chế quản lý VH-TT, thể thao và du lịch; ban hành cơ chế quản lý đồng bộ, thống nhất từ huyện tới cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, văn hóa ứng xử trong gia đình, tại cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Tăng cường quản lý Nhà nước toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa thông tin của địa phương./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng