Phát triển phong trào văn nghệ, thể thao trong hội viên phụ nữ

Cùng với việc chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao (TDTT) để rèn luyện sức khỏe, tăng cường đoàn kết, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội.

Hội viên phụ nữ biểu diễn văn nghệ tại Đại hội đại biểu nữ chiến sĩ Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh, thành phố Nam Định.

Thực hiện cuộc vận động: “Mỗi phụ nữ lựa chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày”, các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia tập luyện, thi đấu TDTT; rà soát, đánh giá các mô hình, câu lạc bộ (CLB) TDTT đang hoạt động để lựa chọn mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; khuyến khích thành lập các CLB thể thao phù hợp hoạt động theo phương thức tự quản, tự túc; đẩy mạnh xã hội hóa, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động để các CLB được biểu diễn, giao lưu, học hỏi lẫn nhau… Cùng với phong trào luyện tập TDTT, các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng được Hội Phụ nữ các cấp quan tâm triển khai. Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng hơn 1.000 CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT, thu hút 263.337 hội viên phụ nữ tham gia. Nếu như những năm trước các mô hình, CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT chỉ mới tập trung vào một số bộ môn truyền thống là cầu lông, kéo co, dưỡng sinh, hát văn, hát chèo... thì nay đã thành lập mới nhiều CLB hiện đại phù hợp với từng đối tượng phụ nữ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo chị em như: bóng đá, yoga, aerobic, vũ điệu, dân vũ, bóng chuyền hơi, phụ nữ đàn và hát dân ca… Các CLB duy trì tập luyện thường xuyên, tổ chức giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm vào các dịp lễ, tết, kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10)... Đặc biệt, 2 năm trở lại đây, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động TDTT, văn hóa văn nghệ của các cấp Hội Phụ nữ cũng bị ảnh hưởng, Hội Phụ nữ các cấp đã chủ động hướng dẫn các CLB tạm dừng sinh hoạt tập trung ở các thời điểm cao điểm dịch, thay đổi hình thức tập luyện như sử dụng điện thoại thông minh lập nhóm và hướng dẫn, trao đổi tập luyện qua ứng dụng Zoom, các bài thể dục theo hướng dẫn trên mạng; tuyên truyền, vận động chị em chuyển sang tự tập luyện tại nhà, duy trì việc tập luyện TDTT thường xuyên, đúng cách để tăng cường sức đề kháng của cơ thể, giúp phòng ngừa dịch bệnh. Hiện nay, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các CLB lại sinh hoạt sôi động trở lại. Từ các hoạt động giao lưu, thi đấu giữa các CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ tinh thần rèn luyện nâng cao sức khỏe trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Không chỉ rèn luyện sức khỏe, các CLB còn là nơi lý tưởng để tổ chức Hội Phụ nữ tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động do tổ chức Hội phát động.

Việc tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cho cán bộ, hội viên được nhiều Hội LHPN các huyện quan tâm thực hiện. Hội LHPN huyện Hải Hậu không chỉ tổ chức thành công nhiều giải bóng chuyền nữ mà còn phối hợp với một số đơn vị Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức nhiều giải bóng chuyền, bóng chuyền hơi người cao tuổi, cầu lông… thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Hiện tại ở tất cả 34 xã, thị trấn, hội phụ nữ đã xây dựng ít nhất một mô hình sinh hoạt phù hợp như bóng chuyền, bóng đá, khiêu vũ, yoga, zumba..., thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt, luyện tập. Qua phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, Hội LHPN huyện đã xây dựng được nhiều đội tuyển nữ mạnh, nhất là môn bóng chuyền, bóng chuyền hơi người cao tuổi tham gia thi đấu đạt nhiều thành tích cao trong các giải của tỉnh tổ chức. Ở huyện Nam Trực, chỉ tính riêng trong năm 2021, các cấp Hội đã thành lập mới 11 mô hình CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT ở các thôn, xóm, thu hút 297 thành viên, nâng tổng số mô hình CLB toàn huyện lên 168 CLB. Nhiều CLB của các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc như các xã: Hồng Quang, Nam Cường, Nam Thanh, thị trấn Nam Giang... qua đó tạo sự đoàn kết, gắn bó, giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị. Tại huyện Xuân Trường, nhân các dịp kỷ niệm, các cấp Hội Phụ nữ thường xuyên tổ chức giao lưu biểu diễn văn nghệ, biểu diễn dân vũ… thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia.

Việc triển khai sâu rộng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của Hội Phụ nữ các cấp đã giúp cán bộ, hội viên hình thành thói quen, nhu cầu được luyện tập, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, sống tích cực, năng động hơn. Đối với tổ chức Hội, đây cũng là một trong những hình thức hiệu quả thu hút, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Từ những kết quả đạt được, thời gian tới các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp Hội, hội viên phụ nữ về ý nghĩa của việc duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, từng bước đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa các xã, thị trấn, nhằm giúp chị em có sân chơi bổ ích, lành mạnh, phát huy được năng khiếu sở trường, qua đó, thắt chặt tình đoàn kết giữa các hội viên./.

