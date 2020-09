Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, hoạt động quảng cáo có mục đích sinh lợi trên địa bàn tỉnh phát triển đa dạng dưới nhiều hình thức, mở rộng về quy mô và công nghệ. Trong đó, hoạt động quảng cáo ngoài trời là hình thức quan trọng giúp các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu thương hiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ rộng rãi đến gần hơn với người tiêu dùng.

Đoàn viên thanh niên phường Mỹ Xá và học sinh Trường THPT Ngô Quyền (thành phố Nam Định) ra quân bóc, xóa quảng cáo, rao vặt dán trên cột điện, công tơ điện.

Theo số liệu của Sở VH, TT và DL, hiện toàn tỉnh có 105 tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo; trong đó có khoảng 80 doanh nghiệp ngoài tỉnh. Nhìn chung, hoạt động quảng cáo trong tỉnh thời gian qua cơ bản đi vào nền nếp, thực hiện đúng quy định Luật Quảng cáo, góp phần đảm bảo cảnh quan đô thị. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh quảng cáo, ngày 18-12-2019 Sở VH, TT và DL đã ban hành văn bản số 996/SVHTTDL-QLVH về chấn chỉnh hoạt động quảng cáo tại các địa phương; hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân thực hiện Luật Quảng cáo và các quy định của Bộ VH, TT và DL. Quy trình tiếp nhận, đăng ký thủ tục và trả hồ sơ; mức thu nộp lệ phí, thời gian giải quyết hồ sơ quảng cáo được niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh bước đầu đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo. Trung bình mỗi năm, Sở VH, TT và DL cấp trên 200 giấy phép đăng ký thực hiện quảng cáo các loại; trong đó có nhiều biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời, biển quảng cáo tại các cửa hàng, cửa hiệu, quảng cáo bằng màn hình điện tử... Tất cả hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo được tiếp nhận đúng quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo; công tác chấn chỉnh biển hiệu của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là biển hiệu có chữ nước ngoài được thực hiện nghiêm theo Điều 34 Luật Quảng cáo. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo được tiến hành thường xuyên. Hàng tháng, Thanh tra Sở VH, TT và DL phối hợp với Phòng Quản lý văn hóa rà soát, tổng hợp các biển quảng cáo ngoài trời đã hết hạn, có sai phạm yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo khắc phục sai sót, đề nghị tháo dỡ hoặc tiến hành thủ tục gia hạn quảng cáo. Năm 2019, Thanh tra Sở VH, TT và DL đã phối hợp với Phòng VH-TT các huyện, thành phố và một số cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra hoạt động quảng cáo ngoài trời tại các địa phương. Đoàn đã kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt 20 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh quảng cáo vi phạm quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo ngoài trời như: in biển hiệu sai quy định về kích cỡ, màu sắc; sai tỷ lệ giữa tên cơ sở với nhãn hiệu sản phẩm; quảng cáo sử dụng quá nhiều chữ nước ngoài; in chữ nước ngoài lớn hơn phụ đề tiếng Việt... Theo báo cáo của Phòng VH-TT các huyện, thành phố về công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo ngoài trời thì hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có tổ chức, cá nhân kinh doanh quảng cáo vi phạm quy định pháp luật dưới các hình thức: Quảng cáo bằng màn hình điện tử (màn hình LED) trên các phương tiện giao thông; thay đổi màu sơn, hình thức phương tiện giao thông để quảng cáo; quảng cáo có sử dụng âm thanh lớn vượt quá độ ồn cho phép tại các địa điểm bán hàng, siêu thị, trung tâm thương mại. Tại thành phố Nam Định, Phòng VH-TT thành phố đã kiểm tra và phát hiện 4 cửa hàng kinh doanh sử dụng đèn LED chiếu xuống lòng đường để quảng cáo gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Phòng VH-TT thành phố cũng đề nghị UBND các phường, xã trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quảng cáo ngoài trời đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; yêu cầu tháo dỡ đối với những quảng cáo vi phạm.

Bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh cũng phát sinh nhiều vấn đề cần điều chỉnh. Đặc biệt, sau khi Luật Quảng cáo có hiệu lực đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Theo đó, bãi bỏ việc cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, băng rôn thay bằng thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan quản lý Nhà nước trước khi thực hiện quảng cáo. Tuy nhiên, việc thông thoáng về thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp đã tạo ra nhiều kẽ hở trong quản lý hoạt động quảng cáo khi một số đơn vị không tuân thủ các quy định của cơ quan chức năng; thực hiện không đúng theo nội dung giấy tiếp nhận được cấp gây khó khăn cho công tác quản lý và xử lý vi phạm. Trong đó, đáng quan tâm là hình thức quảng cáo rao vặt, quảng cáo trong các sự kiện, hội nghị... ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Một số công ty quảng cáo đăng ký số điện thoại liên lạc không đúng với số điện thoại trong giấy phép đăng ký kinh doanh nên đã gây khó khăn trong công tác xử lý khi có vi phạm. Trên nhiều tuyến đường, phố ở thành phố Nam Định, trung tâm các huyện, việc quảng cáo bằng băng rôn, áp phích còn tuỳ tiện, lộn xộn gây mất mỹ quan đô thị. Ở thành phố Nam Định, tình trạng tờ in quảng cáo được dán tràn lan trong các ngõ ngách, tường nhà, trên các cột điện, hộp công tơ điện vẫn diễn ra phổ biến trong nhiều năm qua. Mặc dù các phường, xã đã chỉ đạo các tổ dân phố tổ chức bóc, sơn, quét vôi xoá bỏ nhưng rất khó xử lý triệt để khi một số cá nhân vẫn cố tình vi phạm. Đặc biệt, hình thức quảng cáo phát tờ rơi ngày càng gia tăng, nhất là vào thời điểm giao mùa, tháng 7 âm lịch, trước mỗi dịp lễ, tết khi nhiều cửa hàng kinh doanh các sản phẩm: may mặc, điện tử, điện lạnh, dịch vụ ăn uống kích cầu mua sắm áp dụng nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá sốc. Vào thời điểm mật độ giao thông đông đúc, nhiều nhân viên, người bán hàng tập trung tại các ngã ba, ngã tư và những nút giao thông trọng điểm trên các tuyến đường, phố để phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Trong lắp đặt, chăng treo bảng, biển quảng cáo, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã tiến hành thi công sai quy định. Một số cơ sở kinh doanh thiết kế và lắp dựng biển quảng cáo vượt quá kích thước quy định; tại những vị trí đông dân cư gây mất mỹ quan đô thị như: mặt tiền nhà, tường nhà... Bên cạnh đó, nhiều biển quảng cảo của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh, doanh nhỏ lẻ tự ý thực hiện khi chưa thông báo đến cơ quan có thẩm quyền. Một số biển quảng cáo lắp dựng trên mái nhà cao tầng, trên trục đường quốc lộ… để lâu ngày đã hết thời gian cấp phép nhưng không tháo dỡ và xin gia hạn, tiềm ẩn nguy cơ rơi, đổ, va đập, ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng và các phương tiện tham gia giao thông, nhất là trong mùa mưa bão.

Để đưa hoạt động quảng cáo vào nền nếp, đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 19-10-2017 phê duyệt “Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 23-4-2019 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Theo đó, Sở VH, TT và DL với vai trò là cơ quan đầu mối, có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các nội dung trong quy hoạch; hướng dẫn, chỉ đạo Phòng VH-TT các huyện, thành phố về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo tại địa phương... Bên cạnh việc thực hiện nội dung quy hoạch, các địa phương cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17/CT-TTg, ngày 9-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; các sở, ngành liên quan cũng cần có kế hoạch phối hợp với các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm vi phạm hoạt động quảng cáo ngoài trời theo thẩm quyền; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo để mọi người dân hiểu, chấp hành, góp phần lập lại trật tự trong hoạt động quảng cáo, bảo đảm văn hóa, mỹ quan đô thị./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng