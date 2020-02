Ngày Thơ Việt Nam 2020

Sôi nổi hoạt động của các Câu lạc bộ thơ

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng, thời gian qua, trên toàn tỉnh đã có hàng trăm tổ thơ, câu lạc bộ (CLB) thơ ra đời và hoạt động sôi nổi.

Một buổi sinh hoạt của hội viên CLB thơ Việt Nam huyện Trực Ninh.

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh hiện có 9 CLB nghệ thuật, trong đó có 3 CLB thơ gồm: Non Côi Sông Vị, chi hội thơ Đường luật thành phố Nam Định và Thi đàn Thành Nam. CLB thơ Non Côi Sông Vị được thành lập từ năm 1992. Đến nay, CLB có gần 30 hội viên là cán bộ, bộ đội, công nhân đã nghỉ hưu; đã xuất bản trên 30 tập thơ… Ngoài ra CLB còn có tập san thơ “Non Côi Sông Vị” in thường niên với hàng nghìn bài thơ có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, gương người tốt, việc tốt. Nhiều hội viên CLB đã có hàng trăm tác phẩm thơ in chung, in riêng hoặc in ở các báo, tạp chí của Trung ương; tiêu biểu như các tác giả: Trần Ngọc Niệm, Vương Văn Kiểm, Đinh Văn Hởi, Trần Gia Thịnh, Chu Đình An, Nguyễn Văn Tiêu… CLB Thi đàn Thành Nam thành lập năm 2011 với 34 hội viên. Từ năm 2015 đến nay, CLB đã xuất bản được 2 tập thơ chung mang tên “Nắng Thu” tập 1, tập 2; mỗi tập hơn 200 bài thơ của hội viên CLB với đề tài phong phú, đa dạng về tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi công cuộc xây dựng nông thôn mới. CLB duy trì lịch sinh hoạt định kỳ 8h sáng ngày mùng 9 hàng tháng tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh với các nội dung: bình thơ, trao đổi chia sẻ chủ đề sáng tác, ngâm thơ các tác phẩm mới sáng tác của hội viên… Để cổ vũ phong trào Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh ngoài tạo điều kiện cho các CLB có địa điểm sinh hoạt, hội họp; hàng năm, Trung tâm tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật cho hội viên các CLB thơ. Huyện Trực Ninh có 10 tổ, CLB thơ, tiêu biểu như: CLB thơ Hương Văn (thị trấn Cổ Lễ); CLB thơ Sông Ninh (xã Phương Định)… CLB thơ Việt Nam huyện Trực Ninh hiện có gần 40 hội viên đều là những người từng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, giáo dục, quân đội. Nhiều tác giả trong CLB có thơ đăng trong các tập thơ của NXB Văn học, NXB Hội Nhà văn... Đặc biệt, CLB thơ Việt Nam huyện Trực Ninh còn thành lập được tổ văn nghệ đã dàn dựng nhiều tiết mục chèo, chầu văn, ngâm thơ đặc sắc phục vụ các buổi sinh hoạt của CLB thơ Việt Nam, giao lưu ở các CLB thơ, ca trong và ngoài tỉnh. Trên địa bàn huyện Vụ Bản, ở hầu khắp các xã, thị trấn trong huyện đều có CLB thơ, tiêu biểu như: CLB thơ văn Thiên Bản, CLB thơ Hoàng Nguyên (xã Minh Tân), CLB thơ Lúa vàng (xã Tân Khánh), CLB thơ Trái ngọt đầu mùa (xã Đại An), CLB thơ Nắng gió Non Côi (thị trấn Gôi)… Ở huyện Hải Hậu, nhiều tổ thơ, CLB thơ được thành lập, hoạt động sôi nổi, góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo của những hạt nhân văn học, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Tiêu biểu như các CLB: Thơ - văn Quần Phương; Thơ Việt Nam, Thơ Đường, Nam Hải Hậu, Cựu giáo chức… Nhiều năm qua Hội Người cao tuổi (NCT) ở các địa phương trong tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động của các CLB thơ - ca thu hút đông đảo NCT tham gia. Tại huyện Mỹ Lộc, phong trào thơ - ca NCT phát triển mạnh ở thị trấn Mỹ Lộc và các xã: Mỹ Tân, Mỹ Thắng, Mỹ Thành, Mỹ Hà, Mỹ Hưng… CLB Thơ - ca Mỹ Tân được thành lập từ năm 2001 với 30 thành viên; tiêu biểu như các cụ: Nguyễn Viết Quân (85 tuổi), Phan Phú Lai (80 tuổi)… đến nay, CLB đã xuất bản 18 tập thơ “Hương quê”; mỗi tập có khoảng 200 bài, đa dạng ở các thể thơ như: lục bát, tự do, đường luật nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, nông thôn mới… Từ khi thành lập đến nay, CLB Thơ - ca Mỹ Tân duy trì chương trình ngâm thơ trên đài truyền thanh xã vào các dịp đón giao thừa, buổi sáng các ngày mùng 1, mùng 2 Tết cổ truyền và Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7). Ở huyện Giao Thủy, nhiều địa phương có CLB thơ - ca, dưỡng sinh hoạt động sôi nổi, hiệu quả; tiêu biểu như các xã: Giao Long, Giao Xuân, Giao Hải, Giao Tiến, Giao Châu, Bạch Long… CLB thơ - ca, Thức vũ kinh xã Giao Long hiện có 380 hội viên ở 4 thôn: Trung Long, Long Hành, Nam Long, Kiên Long. Tổ thơ thuộc CLB thơ - ca, dưỡng sinh xã Giao Long do cụ Trần Thanh Hà (80 tuổi) là tổ trưởng luôn duy trì sinh hoạt đều đặn… Hoạt động biểu diễn, đồng diễn của các CLB thơ - ca, dưỡng sinh NCT ở huyện Giao Thủy xuất hiện ngày càng nhiều trong các sự kiện chính trị - xã hội như: Kỷ niệm Quốc khánh (2-9), Ngày Quốc tế NCT (1-10), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), các lễ hội ở các di tích lịch sử - văn hóa, Ngày lễ Mừng thọ đầu xuân…

Việc tạo điều kiện động viên các CLB thơ ca quần chúng hoạt động hiệu quả tạo sân chơi văn hóa tinh thần bổ ích cho quần chúng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân./.

Bài và ảnh: Viết Dư