Giá rau xanh tăng mạnh sau đợt mưa kéo dài

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và đợt mưa kéo dài nhiều ngày qua, dẫn đến giá nhiều loại rau, củ ở các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh tăng mạnh.

Các kệ rau xanh tại cửa hàng nông nghiệp sạch ở thành phố Nam Định luôn trong tình trạng hết hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nam Định, tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Nam Định như: Lý Thường Kiệt, Phù Long, Hạ Long, Hoàng Ngân... giá các loại rau xanh, củ quả tăng mạnh; một số loại giá đã tăng gấp đôi so với thời điểm trước đợt mưa bão vừa qua. Cụ thể, rau muống tăng từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng/bó, cải ngọt từ 14 nghìn đồng lên 25 nghìn đồng/kg, cà chua tăng từ 20 nghìn đồng lên 30 nghìn đồng/kg, hành lá cũng tăng mạnh từ 40 nghìn đồng lên 60 nghìn đồng/kg, bí xanh tăng giá từ 15 nghìn đồng lên 30 nghìn đồng/kg… Những loại rau gia vị, củ quả cũng tăng từ 15 nghìn đến 25 nghìn đồng/kg tùy loại. Ở khu vực nông thôn, giá các loại rau xanh rẻ hơn một chút so với các chợ ở thành phố nhưng cũng cao gấp đôi so với ngày thường. Tại các cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố Nam Định cũng khan hiếm rau xanh bởi nguồn cung từ các vùng sản xuất an toàn trong tỉnh đang bị giảm do ảnh hưởng mưa nhiều làm hỏng rau màu và chất lượng kém. Tại cửa hàng nông nghiệp sạch trên đường Võ Nguyễn Giáp có giá niêm yết cụ thể các loại rau xanh như: bí ngòi xanh hơn 45 nghìn đồng/kg, bông cải xanh 85,5 nghìn đồng/kg, cải bó xôi 90,5 nghìn đồng/kg, ớt chuông vàng 90 nghìn đồng/kg, xà lách 64 nghìn đồng/kg... Ngoài ra, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn, lượng rau, củ, quả tươi cũng không phong phú như trước; giá cả cũng bắt đầu tăng sau gần 1 tuần mưa liên tiếp.

Theo các tiểu thương, nguyên nhân rau xanh tăng giá là do các vùng sản xuất rau ở Nam Định và các tỉnh lân cận như Thái Bình, một số tỉnh phía Bắc gặp mưa lớn, ngập lụt trong nhiều ngày khiến rau hư hại, nguồn cung giảm mạnh, không đủ cung cấp cho các chợ. Thêm vào đó, ở thời điểm hiện tại, nhiều vườn rau vụ đông trên địa bàn tỉnh chưa xuống giống nên khiến nguồn cung ứng ra thị trường giảm, đẩy giá rau tăng cao. Bà Phạm Thị Hà, tiểu thương bán rau ở chợ Hạ Long (thành phố Nam Định) cho biết: Phần lớn rau ở đây chúng tôi đều nhập từ các vườn rau trong tỉnh và ở tỉnh Thái Bình, nhưng 1 tuần trở lại nay, khi bão số 4 đổ bộ gây mưa lớn đã khiến các vườn rau bị ngập trong nước và dập nát. Vì thế, nguồn rau cung cấp về chợ trở nên ít ỏi hơn, giá cả cũng tăng mạnh. Nhiều loại rau xanh như rau cải, rau khoai, rau muống… nguồn hàng rất ít, tôi chỉ lấy được số lượng bằng 1/2 so với ngày thường. Còn bà Nguyễn Thị Mây, tiểu thương chợ Phù Long (thành phố Nam Định) cho biết: Ngoài một số loại như rau cải, rau muống, rau khoai... nhập từ các vựa rau trong tỉnh thì một số loại củ quả như cà rốt, cà chua, bí xanh… tôi nhập từ các tỉnh miền Trung, khi gặp mưa lũ, chi phí vận chuyển cao hơn, nên giá bán ra buộc phải tăng thêm. Người bán như chúng tôi cũng không mong rau tăng giá như vậy vì vốn phải bỏ ra nhiều hơn, lãi cũng chẳng bao nhiêu mà khách hàng lại khó khăn hơn trong việc mua bán.

Việc rau xanh tăng giá không chỉ ảnh hưởng đến người bán mà còn gây khó cho người mua vì phải cân đối chi tiêu cho bữa ăn hàng ngày. Chị Nguyễn Thị Mai Anh, đường 19-5 (thành phố Nam Định) cho biết: Một tuần nay, tôi đi chợ thấy giá rau tăng từng ngày. Tuy rau đắt nhưng là thực phẩm thiết yếu cho bữa cơm hàng ngày nên tôi vẫn phải chi thêm tiền để mua. Nếu như ngày thường, nhà tôi có 4 người mua hết khoảng 30 nghìn đồng tiền rau nhưng nay, mỗi ngày đi chợ tôi phải chi khoảng 50 nghìn đồng tiền rau cho bữa cơm gia đình. Cũng “đau đầu” bởi giá rau tăng, chị Nguyễn Thanh Nga chia sẻ: Hiện nay với 50 nghìn đồng tôi chỉ có thể mua được một ít rau cải, vài củ cà rốt, một ít hành lá cho bữa cơm 5 người. Những lao động như chúng tôi thu nhập không cao, mà giá cả nhiều mặt hàng cứ tăng đều nên mỗi lần đi chợ, tôi phải tính toán kỹ hơn để tiết kiệm chi phí.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sang đầu tuần tới, tình trạng mưa lại tiếp tục tái diễn do tác động của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp nên các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Do đó tình trạng thiếu hụt nguồn cung rau xanh sẽ không dễ sớm khắc phục được. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu, sự tăng giá đột biến của các mặt hàng thực phẩm càng tăng thêm khó khăn cho nhiều gia đình. Các ngành chức năng cần có sự vào cuộc trong việc kiểm soát giá cả thị trường, có các giải pháp bình ổn giá, hạn chế tình trạng tăng giá tự do hay găm hàng đẩy giá lên cao./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh