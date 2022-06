Một giám đốc doanh nghiệp năng động, dám nghĩ, dám làm

Công ty TNHH Việt Thắng nằm nổi bật trong Cụm công nghiệp Đồng Côi, thị trấn Nam Giang (Nam Trực) với khu nhà xưởng có quy mô rộng lớn, hệ thống máy móc hiện đại. Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng dưới sự chèo lái của giám đốc Lê Văn Thắng, Công ty vẫn phát triển, làm ăn có lãi, đời sống công nhân ổn định.

Giám đốc Lê Văn Thắng (đứng thứ hai từ trái sang) kiểm tra sản xuất tại xưởng.

Xuất thân từ làng nghề cơ khí, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Lê Văn Thắng đã ước mơ mở được nhà xưởng sản xuất. Sau khi học xong THPT, anh cùng với gia đình mở xưởng sản xuất nhỏ tại làng nghề cơ khí Đồng Côi chuyên sản xuất các chi tiết phụ tùng xe đạp, xe gắn máy và các sản phẩm thô sơ khác. Thời điểm ấy, các mặt hàng cơ khí, đặc biệt là các phụ tùng xe đạp được nhiều gia đình làng nghề sản xuất nên mặt hàng của gia đình anh khi đưa ra thị trường tiêu dùng chịu sự cạnh tranh gay gắt giữa các hộ gia đình khác. Kể về những khó khăn ngày đầu lập nghiệp, giám đốc Lê Văn Thắng cho biết: “Khởi nghiệp với số vốn hạn hẹp, kinh nghiệm kinh doanh không có, trong khi “thương trường như chiến trường” nên bản thân tôi luôn phải tự nỗ lực học hỏi, tự nghiên cứu để nắm bắt xu thế, nhu cầu của thị trường; đồng thời phải trau dồi, đổi mới năng lực quản lý, nâng cao năng suất lao động. Tôi luôn tâm niệm muốn trụ vững và phát triển chỉ có con đường duy nhất nỗ lực tiến lên; kinh doanh không chỉ lấy mục đích lợi nhuận mà còn phải lấy chất lượng hàng hóa, dịch vụ đặt lên hàng đầu”. Xác định, khi khách hàng đã tin tưởng thì khả năng chiếm lĩnh thị trường sẽ cao hơn, năm 1996 anh Thắng đã bắt tay vào đầu tư các trang thiết bị máy móc vào sản xuất giúp tăng năng suất, giảm giá thành. Để “tiếp thị” hàng, anh cùng các thợ “cứng” trong xưởng đến nhiều cửa hàng, các hộ gia đình, doanh nghiệp… giới thiệu các mặt hàng đang sản xuất. Tận tâm, đam mê với nghề, xưởng cơ khí của anh ngày càng làm ăn khấm khá, có lãi, giúp “tái đầu tư” hiệu quả.

Năm 2002, trên đà sản xuất ổn định, anh Thắng quyết định mở rộng quy mô, thành lập Công ty TNHH Việt Thắng. Đến năm 2007, công ty đã chuyển đổi sang các phẩm khác theo yêu cầu thị trường với công nghệ cao hơn phục vụ trong ngành điện, ngành than khoáng sản, ngành cầu đường. Bên cạnh đầu tư mở rộng nhà xưởng với tổng diện tích 2,3ha, anh Thắng cũng đầu tư hàng chục tỷ đồng mua các loại máy hiện đại như: hệ thống rô-bốt hàn công nghiệp, máy chấn tôn thủy lực, máy xén tôn thủy lực, máy cắt CNC… Với nhiều máy móc hiện đại nên sản phẩm của Công ty đa dạng hơn, phù hợp với thị trường trong và ngoài nước. Năm 2016, Công ty đã sản xuất thành công khe co giãn phục vụ nâng cấp sân bay Đà Nẵng chào mừng Hội nghị cấp cao APEC năm 2017, qua đó sản phẩm Công ty tạo uy tín lớn với khách hàng. Trong năm 2021, mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong cả nước nhưng với cách thức tổ chức sản xuất hợp lý, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động, anh Thắng đã từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn, duy trì thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thời gian giao hàng, tính giá ưu đãi, đồng thời sẵn sàng chia sẻ khó khăn với các khách hàng trong thời gian dịch bệnh. Giữ được chữ “tín” với khách hàng, đảm bảo việc làm với thợ, nên trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công ty vẫn đều đặn nhận được các đơn hàng, duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định. Năm 2021, doanh thu của Công ty đạt gần 195 tỷ đồng, vượt 11,59% so với năm trước.

Hiện tại, Công ty tạo việc làm thường xuyên cho 90 lao động với thu nhập đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm của công ty đang được sử dụng tại công trình đường giao thông Nhật Tân - Nội Bài; lan can nút giao Trung Hòa; lan can cầu Phùng; lan can cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng) là cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á… Bên cạnh việc tập trung sản xuất kinh doanh có hiệu quả tốt thì anh Thắng luôn chú trọng chăm lo ổn định đời sống cho cán bộ, công nhân lao động. Anh luôn quan tâm, thăm hỏi tới đời sống sức khỏe, đảm bảo đầy đủ chính sách cho người lao động như: chế độ lương, thưởng dịp lễ, tết; tạo điều kiện cho công nhân nghỉ mát, tham quan các điểm du lịch… Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Thắng còn là một giám đốc nhiệt huyết với hoạt động từ thiện và các phong trào thi đua yêu nước do huyện, tỉnh phát động. Năm 2021, anh cùng Công ty trích gần 600 triệu đồng đóng góp vào Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19 và các quỹ khác giúp người nghèo, khó khăn trong và ngoài huyện.

Nhờ ý chí quyết tâm và tinh thần ham học hỏi, anh Lê Văn Thắng là một tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không những phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công ty TNHH Việt Thắng được vinh danh Giải thưởng Sao vàng đất Việt - Thương hiệu tiêu biểu Việt Nam năm 2021, bản thân anh Lê Văn Thắng được UBND tỉnh, huyện tặng Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh